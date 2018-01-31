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От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | "Глупая блондинка": Наталью Рудову раскритиковали за новый образ

"Глупая блондинка": Наталью Рудову раскритиковали за новый образ

Вчера, 19:35
Известная российская актриса Наталья Рудова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала ролик с рекламой Samsung Galaxy A8, после чего в её адрес поступило множество негативных отзывов.

"Глупая блондинка": Наталью Рудову раскритиковали за новый образ

 

В основном, подписчики обвинили Рудову в создании образа «глупой блондинки», которая не умеет пользоваться смартфоном. Актриса надела на себя парик и стала притворяться девушкой по имени Анжела. Рекламируя смартфон Samsung Galaxy A8, Рудова настолько вошла в образ, что дальнейшее её поведение ничем не отличалось от «глупой блондинки». Многие подписчики назвали видеоролик оригинальным и смешным, но нашлись и те, кто не захотел больше видеть Рудову в качестве ничего не понимающей блондинки.

Сама же актриса никак не стала реагировать на замечания со стороны хейтеров. Некоторые считают, что Рудова так делает специально, чтобы привлечь внимание аудитории в Instagram. Реклама смартфона всего за пару минут собрала свыше 10 тысяч «лайков».
Вещий Олег
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