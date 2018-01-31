"Глупая блондинка": Наталью Рудову раскритиковали за новый образ

Известная российская актриса Наталья Рудова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала ролик с рекламой Samsung Galaxy A8, после чего в её адрес поступило множество негативных отзывов.

Вещий Олег

В основном, подписчики обвинили Рудову в создании образа «глупой блондинки», которая не умеет пользоваться смартфоном. Актриса надела на себя парик и стала притворяться девушкой по имени Анжела. Рекламируя смартфон Samsung Galaxy A8, Рудова настолько вошла в образ, что дальнейшее её поведение ничем не отличалось от «глупой блондинки». Многие подписчики назвали видеоролик оригинальным и смешным, но нашлись и те, кто не захотел больше видеть Рудову в качестве ничего не понимающей блондинки.Сама же актриса никак не стала реагировать на замечания со стороны хейтеров. Некоторые считают, что Рудова так делает специально, чтобы привлечь внимание аудитории в Instagram. Реклама смартфона всего за пару минут собрала свыше 10 тысяч «лайков».