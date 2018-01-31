«Самые красивые ножки!»: Анна Седокова впечатлила поклонников новым образом

Известная исполнительница Анна Седокова впечатлила поклонников новым образом. Знаменитость добавила новое фото в Instagram, посоветовав в комментарии под ним радоваться жизни и наполнять её красками, не упуская удовольствий, как сообщает VistaNews.

В ином случае, по словам Анны Седоковой, там будут сплошные «пробелы». Фанаты были восхищены откровенным и ярким образом своей любимицы. Ноги артистки особенно их поразили. По мнению поклонников, эту часть тела Анны Седоковой можно было назвать самой прекрасной в Instagram.

Однако часть фанатов были недовольны слишком откровенным нарядом исполнительницы. Кроме того, они были поражены её лицом. Некоторые посчитали, что Анна Седокова прибегла к услугам пластических хирургов, а те сделали всё некрасиво. Особенно комментаторов поразили брови артистки.

Ирина Летинская