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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | «Самые красивые ножки!»: Анна Седокова впечатлила поклонников новым образом

«Самые красивые ножки!»: Анна Седокова впечатлила поклонников новым образом

Вчера, 19:36
Известная исполнительница Анна Седокова впечатлила поклонников новым образом. Знаменитость добавила новое фото в Instagram, посоветовав в комментарии под ним радоваться жизни и наполнять её красками, не упуская удовольствий, как сообщает VistaNews.

«Самые красивые ножки!»: Анна Седокова впечатлила поклонников новым образом

 

В ином случае, по словам Анны Седоковой, там будут сплошные «пробелы». Фанаты были восхищены откровенным и ярким образом своей любимицы. Ноги артистки особенно их поразили. По мнению поклонников, эту часть тела Анны Седоковой можно было назвать самой прекрасной в Instagram.

«Самые красивые ножки!»: Анна Седокова впечатлила поклонников новым образом

 

Однако часть фанатов были недовольны слишком откровенным нарядом исполнительницы. Кроме того, они были поражены её лицом. Некоторые посчитали, что Анна Седокова прибегла к услугам пластических хирургов, а те сделали всё некрасиво. Особенно комментаторов поразили брови артистки.

Ирина Летинская
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