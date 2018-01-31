Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Харви Вайнштейн и Бен Аффлек обвинили Роуз Макгоуэн во лжи

Харви Вайнштейн и Бен Аффлек обвинили Роуз Макгоуэн во лжи

Вчера, 19:35
Скандально известный продюсер Голливуда Харви Вайнштейн и актер Бен Аффлек считают звезду «Зачарованных» Роуз Макгоуэн обманщицей. Выступавший от их имени адвокат Бенджамин Брафман заявил, что факт домогательств опровергли как минимум два человека – Бен Аффлек и менеджер исполнительницы роли Пейдж в «Зачарованных».

Харви Вайнштейн и Бен Аффлек обвинили Роуз Макгоуэн во лжи

 

Прежде Роуз заявила, что продюсер подверг ее сексуальному насилию. По словам адвоката, его клиент не смог проигнорировать обвинения со стороны актрисы. В доказательство правоты Вайнштейна юрист предоставил электронную копию письма от Аффлека, где тот указал, что Макгоуэн никогда не говорила ему о домогательствах продюсера. Актер добавил, что не имел ни малейшего понятия, что на Роуз кто-либо нападал, а обратные утверждения призвал считать ложными.

Менеджер актрисы также сообщил, что ему ничего не известно об изнасиловании. По имеющимся у него сведениям, половой акт между киноведьмочкой и продюсером был по обоюдному согласию.

В последнее время по Голливуду прокатилась волна секс-скандалов. Большинство обвинений в домогательствах связаны с одним из самых влиятельных продюсеров Харви Вайнштейном. Вслед за Макгоуэн, «грешки» Вайнштейна припомнили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Роуз Макгоуэн рассказала как ее изнасиловал продюсер Вайнштейн
Роуз Макгоуэн рассказала как ее изнасиловал продюсер Вайнштейн

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвиняют в изнасиловании и сексуальном домогательстве десятки актрис, одной из них стала и Роуз Макгоуэн.

Звезда
Звезда "Зачарованных": Вайнштейн обещал дать мне $1 млн за молчание

Продюсер Харви Вайнштейн обещал выплатить 1 млн долларов США за молчание. Такое заявление сделала актриса Роуз Макгоуэн. Она отказалась принять деньги и

Актрису Роуз Макгоуэн заблокировали в Twitter
Актрису Роуз Макгоуэн заблокировали в Twitter

Американскую актрису Роуз Макгоуэн, известную по съемкам в телевизионном сериале «Зачарованные», заблокировали в микроблоге Twitter. Она обвинила именитого

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости