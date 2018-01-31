Харви Вайнштейн и Бен Аффлек обвинили Роуз Макгоуэн во лжи

Прежде Роуз заявила, что продюсер подверг ее сексуальному насилию. По словам адвоката, его клиент не смог проигнорировать обвинения со стороны актрисы. В доказательство правоты Вайнштейна юрист предоставил электронную копию письма от Аффлека, где тот указал, что Макгоуэн никогда не говорила ему о домогательствах продюсера. Актер добавил, что не имел ни малейшего понятия, что на Роуз кто-либо нападал, а обратные утверждения призвал считать ложными.
Менеджер актрисы также сообщил, что ему ничего не известно об изнасиловании. По имеющимся у него сведениям, половой акт между киноведьмочкой и продюсером был по обоюдному согласию.
В последнее время по Голливуду прокатилась волна секс-скандалов. Большинство обвинений в домогательствах связаны с одним из самых влиятельных продюсеров Харви Вайнштейном. Вслед за Макгоуэн, «грешки» Вайнштейна припомнили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Эшли Джадд.