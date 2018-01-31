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От Редактора

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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Поклонники удивлены болезненным видом Александра Домогарова

Поклонники удивлены болезненным видом Александра Домогарова

Вчера, 19:41
В Сети появились новые изображения российского актера Александра Домогарова. Поклонники удивлены постаревшим внешним видом артиста.

Поклонники удивлены болезненным видом Александра Домогарова

 

Недавно Домогаров встретился с певицей Катей Лель. Она обнародовала в Сети совместные изображения с популярным артистом. Уставший и нездоровый вид Александра привел в испуг его фанатов.
 
 
Домогаров почти не выходит в свет и не беседует с корреспондентами, иногда он общается с поклонниками в соцсетях. Осенью минувшего года актер снимался в фильме «Жизнь после жизни», тогда известная модель Анна Семенович показала фотографию, где она лежит в постели с артистом, повторяя текст сценария. Спустя небольшой период времени Александр заявил, что сильно заболел, а его родные даже не поинтересовались о самочувствии кинодеятеля.

На днях Домогаров снова появился в Сети. Он сфотографировался с Катей Лель, и та продемонстрировала подписчикам изображение с Александром. По их мнению, герой многих отечественных кинокартин сильно осунулся и выглядит неважно.
Никита Готский
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