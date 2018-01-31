Поклонники удивлены болезненным видом Александра Домогарова

В Сети появились новые изображения российского актера Александра Домогарова. Поклонники удивлены постаревшим внешним видом артиста.

Домогаров почти не выходит в свет и не беседует с корреспондентами, иногда он общается с поклонниками в соцсетях. Осенью минувшего года актер снимался в фильме «Жизнь после жизни», тогда известная модель Анна Семенович показала фотографию, где она лежит в постели с артистом, повторяя текст сценария. Спустя небольшой период времени Александр заявил, что сильно заболел, а его родные даже не поинтересовались о самочувствии кинодеятеля.

Никита Готский

Недавно Домогаров встретился с певицей Катей Лель. Она обнародовала в Сети совместные изображения с популярным артистом. Уставший и нездоровый вид Александра привел в испуг его фанатов.На днях Домогаров снова появился в Сети. Он сфотографировался с Катей Лель, и та продемонстрировала подписчикам изображение с Александром. По их мнению, герой многих отечественных кинокартин сильно осунулся и выглядит неважно.