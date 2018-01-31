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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Сегодня исполнилось бы 62 года Вере Глаголевой

Сегодня исполнилось бы 62 года Вере Глаголевой

Вчера, 19:38
Знаменитая российская актриса Вера Глагольева умерла в прошлом году 16 августа. Сегодня ей бы исполнилось 62 года.

Сегодня исполнилось бы 62 года Вере Глаголевой

 

Заслуженная актриса России Вера Глаголева умерла в прошлом году в клинике в Германии. Она там проходила лечение онкологического заболевания, о котором практически никто не знал. Вера считала не нужным распространяться о своей болезни, ее погубил рак груди. Актриса снялась в 50 кинолентах, и практически во всех ей доставались роли сильных и волевых женщин, каковой она и на самом деле являлась при жизни. В предыдущем году она начала работать над кинолентой «Глиняная яма» так и не окончив свою работу. Этот фильм выйдет на экраны телевидения в этом году.

Отметим, что в прошлом году осенью прошла церемония вручения премии «Слово», на котором уже вместо Веры Глаголевой принимали награду ее старшая дочь Анна Нахапетова и муж Кирилл Шубский.
Пелагея Лебединская
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