Джигурда намерен участвовать в "Евровидении-2018"

По мнению Джигурды, он способен выступить на «Евровидении» в нынешнем году от России. Как сообщает актер, для этого требуется неким образом пролоббировать его за участие от РФ, несмотря на то, что он является обладателем украинского гражданства. В прошедшем году Джигурда намеревался отправиться на песенный конкурс от ДНР.
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