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От Редактора

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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Джигурда намерен участвовать в "Евровидении-2018"

Джигурда намерен участвовать в "Евровидении-2018"

Вчера, 19:29
Российский актер Никита Джигурда хочет принять участие в «Евровидении-2018». Он уже получил такое предложение.

Джигурда намерен участвовать в "Евровидении-2018"

 

По мнению Джигурды, он способен выступить на «Евровидении» в нынешнем году от России. Как сообщает актер, для этого требуется неким образом пролоббировать его за участие от РФ, несмотря на то, что он является обладателем украинского гражданства. В прошедшем году Джигурда намеревался отправиться на песенный конкурс от ДНР.
 
Ранее актер рассказал, на какие цели он потратил деньги Людмилы Браташ. По его словам, финансовые средства уйдут детям на образование. Квартира умершей подруги Джигурды также оставлена отпрыскам артистов. У Никиты имеется недвижимость в Греции, которая находится недалеко от Афин.

Никита Готский
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