Ани Лорак попала на обложку журнала "Антенна"

Украинская певица Ани Лорак попала на обложку издания «Антенна». Об этом она сообщает на своей странице в Instagram.

Никита Готский

Известная красавица и поп-исполнительница Ани Лорак оказалась на обложке издания «Антенна». Именно ее персону редакторы журнала решили поместить на главную страницу номера. Певица сообщает своим поклонникам, что в издании можно прочитать также и интервью с ней.Подписчики звезды живо отреагировали на такой образ любимого кумира. Представительница фан-клуба знаменитости сообщает в комментариях, что Лорак излучает так много положительной энергии, что люди получают его даже сквозь экран своих гаджетов. Фанаты называют певицу «действительно нереальной», а также восхищаются ее песнями, которые, по их мнению, Ани делает со всей душой. Поклонники выражают слова благодарности за музыкальный труд Лорак, характеризуя ее доброй и честной.