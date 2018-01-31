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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Ани Лорак попала на обложку журнала "Антенна"

Ани Лорак попала на обложку журнала "Антенна"

Вчера, 18:44
Украинская певица Ани Лорак попала на обложку издания «Антенна». Об этом она сообщает на своей странице в Instagram.

Ани Лорак попала на обложку журнала "Антенна"

 

Известная красавица и поп-исполнительница Ани Лорак оказалась на обложке издания «Антенна». Именно ее персону редакторы журнала решили поместить на главную страницу номера. Певица сообщает своим поклонникам, что в издании можно прочитать также и интервью с ней.

Подписчики звезды живо отреагировали на такой образ любимого кумира. Представительница фан-клуба знаменитости сообщает в комментариях, что Лорак излучает так много положительной энергии, что люди получают его даже сквозь экран своих гаджетов. Фанаты называют певицу «действительно нереальной», а также восхищаются ее песнями, которые, по их мнению, Ани делает со всей душой. Поклонники выражают слова благодарности за музыкальный труд Лорак, характеризуя ее доброй и честной.
Никита Готский
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