Телеведущая Роза Сябитова рассказала о предложении бракосочетания

Избранник Розы Ренат проживает на Кипре и имеет там свой бизнес. Они встречаются уже больше года, и по словам Розы сделал ей предложение руки и сердца. На что знаменитость изначально согласилась, даже вместе выбрали подвенечные кольца, но потом Роза передумала. В последнем своем интервью она заявила, что пока не хочет замуж, ее вполне устраивает гражданский брак. Поклонники же Розы Сябитовой сомневаются в существовании этого жениха, так как их никто не видел вместе.
Напомним, что в прошедшем году Роза Сябитова отпраздновала свое 55-летие, ее считают самой лучшей телеведущей.