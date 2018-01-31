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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Телеведущая Роза Сябитова рассказала о предложении бракосочетания

Телеведущая Роза Сябитова рассказала о предложении бракосочетания

Вчера, 18:25
Последнее время Роза Сябитова очень часто ездит на Кипр, где живет ее жених. Она призналась, что он предложил выйти ей за него замуж.

Телеведущая Роза Сябитова рассказала о предложении бракосочетания

 

Избранник Розы Ренат проживает на Кипре и имеет там свой бизнес. Они встречаются уже больше года, и по словам Розы сделал ей предложение руки и сердца. На что знаменитость изначально согласилась, даже вместе выбрали подвенечные кольца, но потом Роза передумала. В последнем своем интервью она заявила, что пока не хочет замуж, ее вполне устраивает гражданский брак. Поклонники же Розы Сябитовой сомневаются в существовании этого жениха, так как их никто не видел вместе.

Напомним, что в прошедшем году Роза Сябитова отпраздновала свое 55-летие, ее считают самой лучшей телеведущей.
Пелагея Лебединская
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