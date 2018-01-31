Телеведущая Роза Сябитова рассказала о предложении бракосочетания

Последнее время Роза Сябитова очень часто ездит на Кипр, где живет ее жених. Она призналась, что он предложил выйти ей за него замуж.

Пелагея Лебединская

Избранник Розы Ренат проживает на Кипре и имеет там свой бизнес. Они встречаются уже больше года, и по словам Розы сделал ей предложение руки и сердца. На что знаменитость изначально согласилась, даже вместе выбрали подвенечные кольца, но потом Роза передумала. В последнем своем интервью она заявила, что пока не хочет замуж, ее вполне устраивает гражданский брак. Поклонники же Розы Сябитовой сомневаются в существовании этого жениха, так как их никто не видел вместе.Напомним, что в прошедшем году Роза Сябитова отпраздновала свое 55-летие, ее считают самой лучшей телеведущей.