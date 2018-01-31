«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин решил сделать золотые зубы

Житель Пятигорска Кирилл Терёшин, известный за перекачанные синтолом руки, решил сделать себе золотые зубы. По словам интернет-знаменитости, он хочет добиться сочетания с пирсингом на его теле, как сообщает VistaNews.

Терёшину, по его словам, предлагали сделать зубы из дерева. Это позволило бы знаменитости выделяться не только «руками-базуками». Однако интернет-знаменитость выбрал золото, подчеркнув, что так будет красиво. Рассказал о преобразовании «синтолового качка» его приятель Александр Михайлов, который часто делится с общественностью деталями жизни Терёшина.

В ролике видно, что интернет-знаменитость выделяется уже достаточно многим. У него нет бровей, волосы разных цветов, есть импланты на ногах и так далее. Многие советуют Кириллу Терёшину остановиться в плане закачки синтола, однако он это слушать не собирается, не раз отмечая, что хочет ввести этого вещества как можно больше. При этом, известно, что у знаменитости появились определённые проблемы со здоровьем из-за его мании.

Ирина Летинская