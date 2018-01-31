«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин решил сделать золотые зубы

«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин решил сделать золотые зубыВчера, 19:07
«Это мой сын?», - с этой фразы началась встреча Кирилла Терёшина со своей мамой Ириной Терёшиной в студии «Прямого эфира» на телеканале «Россия 1». «Синтоловый
20 января в СМИ появилась информация о том, что «синтоловый качок» Кирилл Терёшин удалил синтол из своих рук и показал пару снимков с операционного стола.
«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин шокировал своих поклонников новым перевоплощением. «Руки-базуки» теперь остались без бровей, о чём он сообщил в своём блоге.