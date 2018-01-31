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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин решил сделать золотые зубы

«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин решил сделать золотые зубы

Вчера, 19:07
Житель Пятигорска Кирилл Терёшин, известный за перекачанные синтолом руки, решил сделать себе золотые зубы. По словам интернет-знаменитости, он хочет добиться сочетания с пирсингом на его теле, как сообщает VistaNews.

«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин решил сделать золотые зубы

 

Терёшину, по его словам, предлагали сделать зубы из дерева. Это позволило бы знаменитости выделяться не только «руками-базуками». Однако интернет-знаменитость выбрал золото, подчеркнув, что так будет красиво. Рассказал о преобразовании «синтолового качка» его приятель Александр Михайлов, который часто делится с общественностью деталями жизни Терёшина.

В ролике видно, что интернет-знаменитость выделяется уже достаточно многим. У него нет бровей, волосы разных цветов, есть импланты на ногах и так далее. Многие советуют Кириллу Терёшину остановиться в плане закачки синтола, однако он это слушать не собирается, не раз отмечая, что хочет ввести этого вещества как можно больше. При этом, известно, что у знаменитости появились определённые проблемы со здоровьем из-за его мании.

Ирина Летинская
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