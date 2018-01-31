Джессика Альба показала фото подросшего сына

Актриса Джессика Альба показала фотографию сына в Instagram. Ее ребенок родился в самый последний день минувшего года.

Никита Готский

Сегодня голливудская актриса опубликовала в соцсети новый снимок своего сына. Фолловеры пришли в восторг, отметив, что у мальчика заметно выросли волосы. Сын кинозвезды появился на свет 31 декабря, и Альба решила не скрывать от поклонников такое радостное для нее жизненное событие. Уже через несколько часов она обнародовала в Instagram изображения малыша. Джессика являлась настолько счастливой, что назвала рождение сына самым лучшим подарком на Новый год.На новой фотографии сын Альбы приник к материнской груди с соской во рту. Актриса смотрится очень довольной и радостной. По ее мнению, нет ничего более хорошего чем проводить свободное время с малышом. По мнению ее поклонников, как мать, так и ее сын выглядят очень милыми. Также они отметили, что у мальчика в сравнении с первыми кадрами заметно подросли волосы.