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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Экс-возлюбленный Волочковой запустил чат для поиска партнера на вечер

Экс-возлюбленный Волочковой запустил чат для поиска партнера на вечер

Вчера, 17:54
Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой запустил чат для знакомств на вечер. Общение людей происходит в Telegram.

Экс-возлюбленный Волочковой запустил чат для поиска партнера на вечер

 

Бывший любовник Волочковой Чермен Дзотов создал сервис для поиска пары на ужин. В конце минувшего года бизнесмен зарегистрировал фирму «Бизтуз». Ресурс для розыска партнера является одним из первых проектов компании Дзотова.

Как объясняет сам предприниматель, суть в том, что тот или иной человек пишет в чате, что находится в поиске партнера вечер. Согласно правилам, он обязуется сообщить о месте и времени встречи, а также цели знакомства дружбе, романтике и тому подобное. Потом он получает отклики от заинтересовавшихся людей. Оплатит счет за ужин тот, кто приглашает. В настоящее время в чате около 300 лиц. Неизвестно, сколько из них уже встретились на данное время и поужинали.

Чермен Дзотов не собирается получать денежный доход от этого проекта. В Сети считают, он использует чат для своей раскрутки. Уже в течение трех лет бизнесмен владеет проектом «Найдем жену», пользоваться которым можно только на платной основе.
Никита Готский
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