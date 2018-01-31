Экс-возлюбленный Волочковой запустил чат для поиска партнера на вечер

Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой запустил чат для знакомств на вечер. Общение людей происходит в Telegram.

Никита Готский

Бывший любовник Волочковой Чермен Дзотов создал сервис для поиска пары на ужин. В конце минувшего года бизнесмен зарегистрировал фирму «Бизтуз». Ресурс для розыска партнера является одним из первых проектов компании Дзотова.Как объясняет сам предприниматель, суть в том, что тот или иной человек пишет в чате, что находится в поиске партнера вечер. Согласно правилам, он обязуется сообщить о месте и времени встречи, а также цели знакомства дружбе, романтике и тому подобное. Потом он получает отклики от заинтересовавшихся людей. Оплатит счет за ужин тот, кто приглашает. В настоящее время в чате около 300 лиц. Неизвестно, сколько из них уже встретились на данное время и поужинали.Чермен Дзотов не собирается получать денежный доход от этого проекта. В Сети считают, он использует чат для своей раскрутки. Уже в течение трех лет бизнесмен владеет проектом «Найдем жену», пользоваться которым можно только на платной основе.