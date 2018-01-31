Сын Андрея Малахова получил первые в жизни документы в центре госуслуг

Первенец Андрея Малахова Александр теперь имеет все необходимые документы для того, чтобы покинуть страну. Все бумаги оформлял лично телеведущий. Отмечается, что процесс отнял у шоумена всего несколько минут.

Дарья Светозарова

Получать документы своего наследника Малахов поехал вместе с тещей Тамарой. Спустя несколько минут его сын стал обладателем регистрации по месту жительства, временного полиса обязательного медстрахования, загранпаспорт, СНИЛС. Трехмесячного малыша даже включили в список будущих воспитанников детского сада.Когда именно маленький Саша покинет Россию, его родители не сообщили. Андрей Малахов и Наталья Шкулева не собираются даже выкладывать снимков сына до крестин. Фото станут достоянием общественности только после того, как Александра введут в крест. Однако подробностями первых месяцев в статусе родителей они поделились. Малахов рассказал, что раньше спал очень крепко, однако теперь его может разбудить даже тихий плач ребенка. Тем не менее, он несказанно рад появлению наследника и с интересом следит за каждым новым днем жизни малыша. Аналогичные ощущения испытывает и Наталья. Она рассказала, что маленький Саша развивается: у него спал младенческий отек, дитя уже научилось агукать и улыбаться.Шкулева подчеркивает, что может забыть какой сейчас день недели, но помнить все значимые моменты жизни своего ребенка. Расставание с малышом всегда дается ей тяжело – даже выходя из дому на несколько минут, она начинает скучать.