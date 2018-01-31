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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Фанаты Кати Жужы не разглядели ее грудь за разбитыми коленками

Фанаты Кати Жужы не разглядели ее грудь за разбитыми коленками

Вчера, 17:10
Звезда «Дома-2» Катя Жужа продолжает выкладывать в Сеть фотографии своего отдыха. Очередное фото в Instagram девушка подписала как «удачный» день. На снимке Катя сидит с бокалом коктейля в руке в том самом дизайнерском купальнике, который открывает хороший обзор на зону декольте.

Фанаты Кати Жужы не разглядели ее грудь за разбитыми коленками

 

Девушка поспешила заметить, что день назвала «удачным» из-за падения с велосипеда, но уточнила, что просто не вписалась в поворот. Жужа беспокоилась, что фанаты свяжут ее падение с тем самым коктейлем в ее руке.

Фанаты Кати Жужы не разглядели ее грудь за разбитыми коленками

 

Несмотря на откровенный купальник, большая часть фолловеров не стала рассматривать грудь «домоседки». Их внимание привлекли сбитые Катины коленки. На фото видны следы контакта этих частей тела с дорогой. Пользователи посочувствовали знаменитости и пожелали скорейшего выздоровления.

Другие комментаторы посоветовали Кате не увлекаться ретушью – так, по их словам, звезда только распаляет своих злопыхателей. За несколько минут пребывания в Сети пост Жужи лайкнули больше четырех тысяч фанатов.
Дарья Светозарова
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