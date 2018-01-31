Фанаты Кати Жужы не разглядели ее грудь за разбитыми коленками

Девушка поспешила заметить, что день назвала «удачным» из-за падения с велосипеда, но уточнила, что просто не вписалась в поворот. Жужа беспокоилась, что фанаты свяжут ее падение с тем самым коктейлем в ее руке.
Несмотря на откровенный купальник, большая часть фолловеров не стала рассматривать грудь «домоседки». Их внимание привлекли сбитые Катины коленки. На фото видны следы контакта этих частей тела с дорогой. Пользователи посочувствовали знаменитости и пожелали скорейшего выздоровления.
Другие комментаторы посоветовали Кате не увлекаться ретушью – так, по их словам, звезда только распаляет своих злопыхателей. За несколько минут пребывания в Сети пост Жужи лайкнули больше четырех тысяч фанатов.