Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

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Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Кирилл «Руки-базуки» рассекретил свой номер телефона в Instagram

Кирилл «Руки-базуки» рассекретил свой номер телефона в Instagram

Вчера, 17:00
Кирилл «Руки-базуки» Терёшин из Пятигорска в личном аккаунте в Instagram рассекретил свой номер мобильного телефона. Однако сам парень заявил, что отвечать на звонки и сообщения фанатов он не будет.

Кирилл «Руки-базуки» рассекретил свой номер телефона в Instagram

 

21-летний Кирилл Терёшин, который из Пятигорска переехал жить в Москву, опубликовал новое видео в Instagram, где показал свой номер мобильного телефона. Парень сообщил, что сделал это исключительно для людей, которые заинтересованы купить рекламу в его профиле или хотят получить «двоечку» в видео-привете.

Поклонники отметили, что Терешин после устрашающих трансформаций со своим телом, стал зарабатывать не малые деньги. Хотя Андрею Малахову в программе «Прямо эфир» говорит, что меняет внешность не для заработка.
Светлана Славянская
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