Кирилл «Руки-базуки» рассекретил свой номер телефона в Instagram

Кирилл «Руки-базуки» Терёшин из Пятигорска в личном аккаунте в Instagram рассекретил свой номер мобильного телефона. Однако сам парень заявил, что отвечать на звонки и сообщения фанатов он не будет.

Светлана Славянская

21-летний Кирилл Терёшин, который из Пятигорска переехал жить в Москву, опубликовал новое видео в Instagram, где показал свой номер мобильного телефона. Парень сообщил, что сделал это исключительно для людей, которые заинтересованы купить рекламу в его профиле или хотят получить «двоечку» в видео-привете.Поклонники отметили, что Терешин после устрашающих трансформаций со своим телом, стал зарабатывать не малые деньги. Хотя Андрею Малахову в программе «Прямо эфир» говорит, что меняет внешность не для заработка.