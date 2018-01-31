Популярный блогер Амиран Сардаров обзавелся пассией с натуральной грудью

Недавно автор популярного веб-канала «Дневник хача» Амиран Сардаров продемонстрировал своим подписчикам новую подругу – Владу Юркову. Делать отношения с красавицей-брюнеткой достоянием общественности блогер не спешил и лишь в одном из роликов упомянул, что на этот раз у него все серьезно.

Влада Юркова начала карьеру в модельном бизнесе с четырнадцатилетнего возраста. Большую часть времени она находится в заграничных поездках. Во время одной из них уроженка Белоруссии и познакомилась с создателем «Дневника хача». В то время Влада работала в Лос-Анджелесе, вскорости девушка перебралась к возлюбленному в Москву. Сотрудница модельного агентства Fashion Models пользуется популярностью за рубежом. К примеру, в августе прошлого года она стала лицом очередного номера англоязычной версии онлайн-журнала Maxim.

Дарья Светозарова

Выкладывая в Сеть видео с возлюбленной, Сардаров предупредил, что будет принимать во внимание только лестные отзывы. Авторов негативных комментов блогер пообещал банить. «Вы же писали мне пожелания встретить хорошую девушку. Встретил, помогайте» - написал он в текстовом сопровождении к публикации.На пост Сардарова отреагировали СМИ. Одно из изданий не преминуло заметить, что 23-летняя Юркова – это первая подруга блогера с натуральной грудью.