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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Ложь и неожиданные роды. Прохора Шаляпина обманули "жена" и "свекровь"

Ложь и неожиданные роды. Прохора Шаляпина обманули "жена" и "свекровь"

Сегодня, 15:47
Российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», Прохор Шаляпин решив вновь жениться, был ошарашен. Несмотря на то, что его возлюбленная Татьяна Гудзева и родилась в год лошади, но случилось это на двенадцать лет раньше, чем считал композитор. Так как Прохор верил, что девушке 27 лет, а та не призналась, что вскоре отпразднует 40-летгний юбилей.

 

Ложь и неожиданные роды. Прохора Шаляпина обманули "жена" и "свекровь"

 

34-летний жених уже третий раз изъявил желание связать себя узами брака. В этот раз его выбор пал на ижевчанку Гудзеву. И хотя женщина дала согласие, ее мама была - против. С целью окончательно расставить все по местам Валентина Гудзева вызвала претендента на руку дочери на откровения в шоу «На самом деле». Но абсолютно неожиданно в программе все перевернулось с ног на голову и вместо разоблачения жениха мамой невесты, была разоблачена сама избранница наивного певца.

Из передачи на 1-м телеканале стало известно, что раньше Татьяна Гудзева оставила Ижевск, где работала на оборонном предприятии и теперь пару лет живет в столице, при этом обзаведясь сразу двумя квартирами. Мало того, по ходу шоу выяснилось, что параллельно у Татьяны есть воздыхатель в США, и она даже намеревалась перебраться к нему в Америку. Но ради любимого, каковым называет Прохора, бросила заграничного бизнесмена.

В итоге шоу, которое началось с претензионных вопросов будущему зятю от агрессивно настроенной мамы невесты, закончилось полным разоблачением самой Татьяны. Она оказалась вовсе не такой уж и паинькой, каковой считал ее Прохор. Так помимо всего оказался интересным тот факт, что живя 11 лет в гражданском браке, Татьяна родила ребенка вовсе не от того с кем проживала, а совершенно от другого человека, что также шокировало Прохора.

В завершении шоу разоблаченная Татьяна Гудзева заявила телеведущему Дмитрию Шепелеву, что они разберутся в своих отношениях самостоятельно – без чужого вмешательства. В это время Шаляпин выглядел довольно ошарашенным и подавленным, а его мама, которая и до передачи предчувствовала что-то нехорошее, сейчас уже с долей скептицизма относится к будущему выбору своего сына.

Подобная ложь шокировала не только самого жениха, но и многочисленных его подписчиков, которые массово выступили на защиту своего кумира, выражая ему свое сочувствие, они давали различные советы, как ему поступить в данной ситуации. «Если ваш партнёр способен на ложь, на обман. Если он способен одновременно спать с двумя мужиками и в итоге, будучи замужней, рожать от другого. Поверьте, это беда иметь такую жену. Ведь это сущность человека и ее не изменишь уже. А если для Вас это нормально, то...», - так выглядел один из комментариев подписчиков певца. Другие мало чем отличались.
Януш Серпнень
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