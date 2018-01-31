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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Участница "Дом-2" из Липецка выдрала волосы сопернице

Участница "Дом-2" из Липецка выдрала волосы сопернице

Сегодня, 15:27
Жительница Липецка выдрала волосы у своей оппонентки. Елена Хромина продолжает приключения в проекте.

Участница "Дом-2" из Липецка выдрала волосы сопернице

 

Ранее молодой человек липецкой художницы Саймон Марданшин отметил, что у его подруги очень сложный характер. Елена регулярно устраивает скандалы, как с бывшими парнями, так и с экс-возлюбленными своего нынешнего кавалера. В конечном счете Саймон принял решение бросить Хромину, а она не стала с этим мириться.

За все время участия в «Дом-2» Елена уже три раза отметилась в драках. На этот раз она вцепилась в волосы бывшей дамы Марданшина Марго. После ссоры на Сейшелах художница набросилась на противницу и выдрала у нее клок волос. По мнению поклонников скандального телепроекта, Елена поступила, как неадекватная девушка. К слову, до этого Хромина подралась с бывшим парнем Давидом.
Никита Готский
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