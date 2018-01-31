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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Лена Миро заступилась за Тарасова и назвала Ольгу Бузову «невоспитанной курицей»

Лена Миро заступилась за Тарасова и назвала Ольгу Бузову «невоспитанной курицей»

Сегодня, 15:15
Скандальный ЖЖ-блогер Лена Миро встала на сторону Дмитрия Тарасову и осудила его бывшую жену Ольгу Бузову, которая ранее прокомментировала свадьбу футболиста. По словам Миро, Бузова повела себя как «невоспитанная курица».

Лена Миро заступилась за Тарасова и назвала Ольгу Бузову «невоспитанной курицей»

 

На днях Ольга Бузова высмеяла свадьбу своего экс-мужа, за что и стала героиней очередного скандального поста блогера Лены Миро. «Женщина, которой не хватает воспитания, может войти в жизнь мужчины королевой, но рано или поздно её картонная корона размокнет под дождём конфликтов. И мужчина будет видеть перед собой не королеву, в которую когда-то влюбился, а мокрую курицу. Ольга Бузова - прекрасный пример женщины, не получившей хорошего воспитания», - заявила Миро.

Напомним, что свадьба Дмитрия Тарасова и его невесты Анастасии состоялась в начале января. Поклонники Ольги Бузовой, как и сама телеведущая, продолжают считать девушку разлучницей.
Светлана Славянская
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