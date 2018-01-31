Лена Миро заступилась за Тарасова и назвала Ольгу Бузову «невоспитанной курицей»

На днях Ольга Бузова высмеяла свадьбу своего экс-мужа, за что и стала героиней очередного скандального поста блогера Лены Миро. «Женщина, которой не хватает воспитания, может войти в жизнь мужчины королевой, но рано или поздно её картонная корона размокнет под дождём конфликтов. И мужчина будет видеть перед собой не королеву, в которую когда-то влюбился, а мокрую курицу. Ольга Бузова - прекрасный пример женщины, не получившей хорошего воспитания», - заявила Миро.
Напомним, что свадьба Дмитрия Тарасова и его невесты Анастасии состоялась в начале января. Поклонники Ольги Бузовой, как и сама телеведущая, продолжают считать девушку разлучницей.