Солнцев проучил бессовестного Тарасова

Рустам Солнцев, получивший широкую известность благодаря своему участию в довольно популярной телевизионной программе «Дом-2» выступил с резкой критикой в адрес бывшего возлюбленного Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова, который женился в третий раз.

Александр Вест

В интервью Солнцев заметил, что демонстративное празднование уже третьего по счёту бракосочетания для Тарасова не является хорошим знаком. Рустам заявил, что в таком возрасте сыграть три свадьбы является весьма красноречивым доказательством скверного характера футболиста. Также бывший участник телестройки добавил, что делая свою свадьбу пышной и демонстративной, Тарасов лишь выставляет себя на посмешище, так как, по мнению Солнцева, ему следует быть скромнее.Рустам уверен, что чем пышнее и громче очередная свадьба известного спортсмена, тем скорее придёт конец его очередному брачному союзу. Солнцев заметил, что не имеет претензий к супруге Дмитрия, однако, всецело осуждает поведение её мужа.