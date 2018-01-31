Солнцев проучил бессовестного Тарасова

В интервью Солнцев заметил, что демонстративное празднование уже третьего по счёту бракосочетания для Тарасова не является хорошим знаком. Рустам заявил, что в таком возрасте сыграть три свадьбы является весьма красноречивым доказательством скверного характера футболиста. Также бывший участник телестройки добавил, что делая свою свадьбу пышной и демонстративной, Тарасов лишь выставляет себя на посмешище, так как, по мнению Солнцева, ему следует быть скромнее.
Рустам уверен, что чем пышнее и громче очередная свадьба известного спортсмена, тем скорее придёт конец его очередному брачному союзу. Солнцев заметил, что не имеет претензий к супруге Дмитрия, однако, всецело осуждает поведение её мужа.