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От Редактора

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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Беременная Кирстен Данст снялась в рекламе именитого бренда

Беременная Кирстен Данст снялась в рекламе именитого бренда

Сегодня, 15:08
Всемирно известная голливудская актриса Кирстен Данст развеяла все опасения все предположения её многочисленных фанатов, подтвердив факт своей беременности. С явно округлившимся животом актриса снялась для рекламы Rodarte.

Беременная Кирстен Данст снялась в рекламе именитого бренда

 

Довольно популярный бренд Rodarte, занимающийся выпуском разнообразной одежды, обуви и аксессуаров сумел заполучить согласие 35-летней голливудской красавицы Кирстен Данст, которая не смотря на свою беременность, решилась поучаствовать в съёмках рекламы данной продукции. Судя по опубликованным снимкам, до рождения малыша остались считанные месяцы, с чем её в разнообразных соцсетях поздравили многочисленные поклонники.

Беременная Кирстен Данст снялась в рекламе именитого бренда

 

Напомним, многие фанаты Кирстен не могли поверить в то, что она закрутила роман с Джесси Племонсом, с которым она играла влюбленную пару, снимаясь в известном телевизионном сериале «Фарго». Стоит добавить, что до недавнего времени Данст игнорировала все вопросы о своей беременности, исходящие от её поклонников.
Александр Вест
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