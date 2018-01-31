Гриценко вызвал на поединок Батрутдинова из-за Бузовой

Участник «Дом-2» Роман Гриценко намерен сразиться с Тимуром Батрутдиновым из-за Ольги Бузовой. По его мнению, между ведущей проекта и шоуменом не может быть ничего серьезного.

Никита Готский

Пользователи соцсетей тоже не уверены, что у Бузовой и Батрутдинова серьезный роман. Многие фолловеры абсолютно солидарны с мнением Гриценко. По их мнению, Бузова снова решила попиариться, к тому же к ней все больше стали предъявлять претензии касательно ее откровенных действий на сцене и отсутствия личной жизни.Также предполагалось, что Роман пошел на такой шаг не просто, а по причине зависти к юмористу из «Comedy Club». Ранее Бузова не решилась встречаться с Гриценко после длительных ухаживаний с его стороны. Она неоднократно указывала ему на его легкомыслие и недоверие, заявляя, что подобные качества в представителях сильного пола она не приемлет.