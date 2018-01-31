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От Редактора

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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Гриценко вызвал на поединок Батрутдинова из-за Бузовой

Гриценко вызвал на поединок Батрутдинова из-за Бузовой

Сегодня, 14:40
Участник «Дом-2» Роман Гриценко намерен сразиться с Тимуром Батрутдиновым из-за Ольги Бузовой. По его мнению, между ведущей проекта и шоуменом не может быть ничего серьезного.

Гриценко вызвал на поединок Батрутдинова из-за Бузовой

 

Пользователи соцсетей тоже не уверены, что у Бузовой и Батрутдинова серьезный роман. Многие фолловеры абсолютно солидарны с мнением Гриценко. По их мнению, Бузова снова решила попиариться, к тому же к ней все больше стали предъявлять претензии касательно ее откровенных действий на сцене и отсутствия личной жизни.

Также предполагалось, что Роман пошел на такой шаг не просто, а по причине зависти к юмористу из «Comedy Club». Ранее Бузова не решилась встречаться с Гриценко после длительных ухаживаний с его стороны. Она неоднократно указывала ему на его легкомыслие и недоверие, заявляя, что подобные качества в представителях сильного пола она не приемлет.
Никита Готский
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