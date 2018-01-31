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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Бесплодна и в психбольнице: Критики оскорбили Бузову-Голлума

Бесплодна и в психбольнице: Критики оскорбили Бузову-Голлума

Сегодня, 15:13
На странице известной исполнительницы Ольги Бузовой появляется большое количество фотографий, и знаменитость отчитывается перед поклонниками буквально за каждый свой шаг. Однако это не всегда приносит желаемых эмоций и в комментариях зачастую возникают перепалки, как и произошло в этот раз.

Бесплодна и в психбольнице: Критики оскорбили Бузову-Голлума

 

Бузова решила рассказать своим подписчикам, что сегодняшний день для нее невероятно важный, и к запланированному еще год назад событию она готовилась вместе с командой. К публикации артистка подкрепила фото, которое и стало причиной очередных баталий между фанатами звезды и ее ненавистниками. В спорах основной темой стала не деятельность Ольги, а ее внешность, и хейтеры всячески пытались отыскать на снимке, к чему бы придраться. Обсуждалась прическа певицы, и многие комментаторы сошлись во мнении, что звезда лысеет, и это уже прекрасно видно.

Однако, верные фанаты стали защищать своего кумира, в очередной раз настаивая на том, что не следует заходить на страницу и писать гадости, если к данной персоне у людей вырабатывается столько негатива. Тем не менее, другие подписчики подчеркнули, что имеют право выражать собственное мнение. Один из комментаторов даже сравнил погруженную в воду Бузову с персонажем Голлумом из «Властелина колец», что могло бы обидеть любую девушку, ведь его внешность нелицеприятна.

Другой темой для баттла стала фраза одного из ненавистников, что Бузова завидует счастью своего бывшего мужа, и является бесплодной. Более того, Комментатор отметил, что остаток своих дней певица проведет в психиатрической больнице. Такие выражения всерьез разозлили других подписчиков, восхищающихся творчеством певицы, и защитники стали спорить, что выносить на публику такие громкие заявления не является нормальным поведением, ведь никаких причин для этого нет.

Однако, нашлись и комментаторы, которые решили обсудить творческую деятельность Бузовой, которая уже начала работу над съемками в своем новом клипе. Многие восхитились, что для такого дела в Москву прилетел красавчик Джереми Микс, который получил статус самого привлекательного преступника в мире. В микроблоге знаменитого парня уже есть фото на Красной площади, и Бузова подтвердила – ее команда в полной готовности, а новый клип станет настоящим «взрывом» для ее истинных почитателей.
Анна Лисичкина
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