Бесплодна и в психбольнице: Критики оскорбили Бузову-Голлума

На странице известной исполнительницы Ольги Бузовой появляется большое количество фотографий, и знаменитость отчитывается перед поклонниками буквально за каждый свой шаг. Однако это не всегда приносит желаемых эмоций и в комментариях зачастую возникают перепалки, как и произошло в этот раз.

Анна Лисичкина

Бузова решила рассказать своим подписчикам, что сегодняшний день для нее невероятно важный, и к запланированному еще год назад событию она готовилась вместе с командой. К публикации артистка подкрепила фото, которое и стало причиной очередных баталий между фанатами звезды и ее ненавистниками. В спорах основной темой стала не деятельность Ольги, а ее внешность, и хейтеры всячески пытались отыскать на снимке, к чему бы придраться. Обсуждалась прическа певицы, и многие комментаторы сошлись во мнении, что звезда лысеет, и это уже прекрасно видно.Однако, верные фанаты стали защищать своего кумира, в очередной раз настаивая на том, что не следует заходить на страницу и писать гадости, если к данной персоне у людей вырабатывается столько негатива. Тем не менее, другие подписчики подчеркнули, что имеют право выражать собственное мнение. Один из комментаторов даже сравнил погруженную в воду Бузову с персонажем Голлумом из «Властелина колец», что могло бы обидеть любую девушку, ведь его внешность нелицеприятна.Другой темой для баттла стала фраза одного из ненавистников, что Бузова завидует счастью своего бывшего мужа, и является бесплодной. Более того, Комментатор отметил, что остаток своих дней певица проведет в психиатрической больнице. Такие выражения всерьез разозлили других подписчиков, восхищающихся творчеством певицы, и защитники стали спорить, что выносить на публику такие громкие заявления не является нормальным поведением, ведь никаких причин для этого нет.Однако, нашлись и комментаторы, которые решили обсудить творческую деятельность Бузовой, которая уже начала работу над съемками в своем новом клипе. Многие восхитились, что для такого дела в Москву прилетел красавчик Джереми Микс, который получил статус самого привлекательного преступника в мире. В микроблоге знаменитого парня уже есть фото на Красной площади, и Бузова подтвердила – ее команда в полной готовности, а новый клип станет настоящим «взрывом» для ее истинных почитателей.