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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Пэрис Хилтон стала клоном Ким Кардашьян

Пэрис Хилтон стала клоном Ким Кардашьян

Сегодня, 14:18
Королева американского гламура Пэрис Хилтон ненадолго стала точной копией своей не менее знаменитой подруги Ким Кардашьян. В рамках новой рекламной кампании селебрити Хилтон ненадолго перевоплотилась в звезду реалити-шоу Кардашьян. Того потребовала пиар-кампания новой коллекции мужа Ким - Канье Уэста.

Пэрис Хилтон стала клоном Ким Кардашьян

 

Рекламируя новую продукцию от бренда Yeezy, наследница отельной империи обзавелась серебристыми волосами, надела спортивный топик и продемонстрировала всем свой загорелый пресс. Именно этот лук в последнее время наиболее часто использует Ким. На плечи модель-Пэрис набросила спортивную куртку.

 

Походить на Ким попыталась не только Пэрис: еще несколько девушек примерили на себя характерный лук Кардашьян. Не исключено, что помимо других атрибутов новой дизайнерской линии от Канье Уэста будет продаваться сребловолосый парик, имитирующий прическу его супруги.
Дарья Светозарова
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