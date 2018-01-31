Пэрис Хилтон стала клоном Ким Кардашьян

Королева американского гламура Пэрис Хилтон ненадолго стала точной копией своей не менее знаменитой подруги Ким Кардашьян. В рамках новой рекламной кампании селебрити Хилтон ненадолго перевоплотилась в звезду реалити-шоу Кардашьян. Того потребовала пиар-кампания новой коллекции мужа Ким - Канье Уэста.

Рекламируя новую продукцию от бренда Yeezy, наследница отельной империи обзавелась серебристыми волосами, надела спортивный топик и продемонстрировала всем свой загорелый пресс. Именно этот лук в последнее время наиболее часто использует Ким. На плечи модель-Пэрис набросила спортивную куртку.

Дарья Светозарова

Походить на Ким попыталась не только Пэрис: еще несколько девушек примерили на себя характерный лук Кардашьян. Не исключено, что помимо других атрибутов новой дизайнерской линии от Канье Уэста будет продаваться сребловолосый парик, имитирующий прическу его супруги.