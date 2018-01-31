Пэрис Хилтон стала клоном Ким Кардашьян

Рекламируя новую продукцию от бренда Yeezy, наследница отельной империи обзавелась серебристыми волосами, надела спортивный топик и продемонстрировала всем свой загорелый пресс. Именно этот лук в последнее время наиболее часто использует Ким. На плечи модель-Пэрис набросила спортивную куртку.
Походить на Ким попыталась не только Пэрис: еще несколько девушек примерили на себя характерный лук Кардашьян. Не исключено, что помимо других атрибутов новой дизайнерской линии от Канье Уэста будет продаваться сребловолосый парик, имитирующий прическу его супруги.