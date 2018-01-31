Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Маргарита Овсянникова просит совета по измене у подписчиков

Маргарита Овсянникова просит совета по измене у подписчиков

Сегодня, 13:44
Как известно, Марго Овсянникова столкнулась с крайне драматичной ситуацией. Девушка пережила измену от своего возлюбленного Саймона Марданшина. У своих подписчиков она решила поинтересоваться, стоит ли извинить молодого человека и какие последствия у этого могут быть.
 

Маргарита Овсянникова просит совета по измене у подписчиков

 

«Если я прощу его сейчас, то это будет означать, что у меня к нему есть чувства? Или наоборот, что не было ничего, и я смогу его принять обратно? Я искренне запуталась в том, что происходит в моей душе и очень не хотела бы повторить одну и ту же ошибку два раза. Я понимаю прекрасно одно, что если человек уже однажды предал, то сделает это и во второй раз, рано или поздно. Вы постоянно следите за моей жизнью, подскажите. Любовь ли это?», - поинтересовалась Овсянникова.
 
Подписчики, однако, романтического настроения девушки не разделили и начали сразу же осуждать. Некоторые в частности сказали, что подобное поведение Саймона это бумеранг за то, как Овсянникова вела себя по отношению к парням в тех парах, которые испытывали временные проблемы.
 

Маргарита Овсянникова просит совета по измене у подписчиков

 

Именно из-за Марго, уверены зрители, развалилась пара Иосифа Оганесяна и Александры Черно. Сама же Овсянникова тогда изображала, уверяют зрители, простушку, для которой флирт с занятыми парнями обычное дело.

Николай Офицеров
Новости по теме
Марго Овсянникова прокомментировала избиение молодым человеком
Марго Овсянникова прокомментировала избиение молодым человеком

В своём Instagram участница «Дом-2» выложила весьма скорбный пост. Девушка поделилась своим тяжёлым психическим состоянием, после конфликта с Саймоном

Дефектная: Маргарита Овсянникова смутила подписчиков дыркой в подмышке
Дефектная: Маргарита Овсянникова смутила подписчиков дыркой в подмышке

Недавно участница «Дом-2» выложила фото в блоге со своим молодым человеком. Однако первое, на что обратили внимание подписчики, это не красота тандема Марго и

«Я самая счастливая»: Маргарита Овсянникова заинтриговала своих поклонников
«Я самая счастливая»: Маргарита Овсянникова заинтриговала своих поклонников

Одна из самых любимых участниц телезрителей проекта «Дом-2» - Маргарита Овсянникова – не так давно на несколько дней пропала с экранов и социальных сетей.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости