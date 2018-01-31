Маргарита Овсянникова просит совета по измене у подписчиков

Как известно, Марго Овсянникова столкнулась с крайне драматичной ситуацией. Девушка пережила измену от своего возлюбленного Саймона Марданшина. У своих подписчиков она решила поинтересоваться, стоит ли извинить молодого человека и какие последствия у этого могут быть.

«Если я прощу его сейчас, то это будет означать, что у меня к нему есть чувства? Или наоборот, что не было ничего, и я смогу его принять обратно? Я искренне запуталась в том, что происходит в моей душе и очень не хотела бы повторить одну и ту же ошибку два раза. Я понимаю прекрасно одно, что если человек уже однажды предал, то сделает это и во второй раз, рано или поздно. Вы постоянно следите за моей жизнью, подскажите. Любовь ли это?», - поинтересовалась Овсянникова.

Подписчики, однако, романтического настроения девушки не разделили и начали сразу же осуждать. Некоторые в частности сказали, что подобное поведение Саймона это бумеранг за то, как Овсянникова вела себя по отношению к парням в тех парах, которые испытывали временные проблемы.

Именно из-за Марго, уверены зрители, развалилась пара Иосифа Оганесяна и Александры Черно. Сама же Овсянникова тогда изображала, уверяют зрители, простушку, для которой флирт с занятыми парнями обычное дело.

Николай Офицеров