Антиреклама ботокса: Юлию Началову и Леру Кудрявцеву назвали «жертвами» косметологов

В очередной раз пользователи Сети стали обсуждать внешность популярной певицы Юлии Началовой и телеведущей Леры Кудрявцевой, которые опубликовали совместный снимок. Девушек назвали «жертвами» ботокса и «ходячей антирекламой» косметологов.

Светлана Славянская

На днях Юлия Началова в Instagram разместила снимок со своей подругой Лерой Кудрявцевой, который сразу же стали обсуждать возмущенные интернет-пользователи. Многие в комментариях отметили, что из-за ботокса знаменитостей уже невозможно отличить друг от друга. Кудрявцеву и Началову назвали антирекламой косметологов, так как обе девушки только испортили свою внешность различными филлерами.«Обе переделанные…Как не красиво!», «Почему губы такие некрасивые, не живые, чем вы их наполняете?», «У Леры губы вывернутые наизнанку», «Были красотками, а сейчас как мумии», «На этом фото очень видно что губы не свои, силиконовые», - комментировали снимок подписчики Началовой.