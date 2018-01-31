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От Редактора

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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Лунные затмения повлияли на разум Анфисы Чеховой

Лунные затмения повлияли на разум Анфисы Чеховой

Сегодня, 13:25
Известная российская телеведущая Анфиса Чехова в Instagram рассказала о том, как на неё и на её команду повлияли лунные затмения, заставившие неблагоразумных членов её коллектива огорчить многих девушек, подписавшихся на участие в её «программе».

Лунные затмения повлияли на разум Анфисы Чеховой

 

В данный момент Анфиса Чехова активно рекламирует свою личную программу по похудению, с помощью которой ей удаётся поддерживать свои аппетитные формы. В официальном Instagram-аккаунте Чеховой появилась запись, в которой Анфиса рассказала о том, что многие девушки, решившиеся опробовать её программу, могли получить электронные письма с весьма противоречивым содержанием. По словам телеведущей, те, кто получил подобные сообщения от одного из членов её команды, могли быть весьма огорчены из-за их содержимого.

Лунные затмения повлияли на разум Анфисы Чеховой

 

Чехова заметила, что все обиженные девушки получат от неё специальные подарки, а подобное поведение членов её команды Анфиса списала на действие коридора лунных затмений, которые замутнили разум её приверженцев.
Александр Вест
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