Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | «Синтоловый качок» Кирилл Терешин стал лицом компании Isculp

«Синтоловый качок» Кирилл Терешин стал лицом компании Isculp

Сегодня, 13:16
Скандально известный Кирилл Терешин, который прославился благодаря синтоловым «рукам-базукам», стал лицом компании Isculp. Недавно с Терешиным вышла первая реклама, которая вызвала споры среди интернет-пользователей.

«Синтоловый качок» Кирилл Терешин стал лицом компании Isculp

 

Как передает портал VistaNews, Кирилл Терешин или как его называют поклонники «Руки-базуки» принял участие в съемках нового видеоролика рекламного характера. Более того, стало известно, что скандальный герой программы «Прямой эфир» также стал и лицом компании Isculp, которая продает наборы по созданию необычных гипсовых фигур.

Пользователи Сети были возмущены тем, что недобросовестные рекламодатели наживаются на сомнительной популярности парня. И если Терешину продолжат платить за рекламные ролики, то он никогда не пойдет навстречу своему здоровью и не уменьшит синтоловые руки.
Светлана Славянская
Новости по теме
«Синтоловый качок» Кирилл Терешин рассказал, сколько стоят «руки-базуки»
«Синтоловый качок» Кирилл Терешин рассказал, сколько стоят «руки-базуки»

Кирилл Терешин, которого в Сети прозвали «синтоловым качком» признался, во сколько ему обошлись его ужасающие «руки-базуки». При этом сам парень призывает не

"Руки-базуки": В прессе появились фото Кирилла Терешина на операционном столе

По Сети «гуляет» фото парня, известного как «руки-базуки», на операционном столе. Есть версия, что знаменитый "синтоловый качок" из Пятигорска Кирилл Терешин

«Руки-базуки» сделал макияж и перекрасил волосы
«Руки-базуки» сделал макияж и перекрасил волосы

Кирилл Терешин, известный в Рунете как "Руки-базуки", обратился к услугам профессионального визажиста и стилиста, чтобы сделать макияж и перекрасить волосы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости