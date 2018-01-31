«Синтоловый качок» Кирилл Терешин стал лицом компании Isculp

Скандально известный Кирилл Терешин, который прославился благодаря синтоловым «рукам-базукам», стал лицом компании Isculp. Недавно с Терешиным вышла первая реклама, которая вызвала споры среди интернет-пользователей.

Светлана Славянская

Как передает портал VistaNews, Кирилл Терешин или как его называют поклонники «Руки-базуки» принял участие в съемках нового видеоролика рекламного характера. Более того, стало известно, что скандальный герой программы «Прямой эфир» также стал и лицом компании Isculp, которая продает наборы по созданию необычных гипсовых фигур.Пользователи Сети были возмущены тем, что недобросовестные рекламодатели наживаются на сомнительной популярности парня. И если Терешину продолжат платить за рекламные ролики, то он никогда не пойдет навстречу своему здоровью и не уменьшит синтоловые руки.