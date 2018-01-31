Беременная Нелли Ермолаева опубликовала откровенное фото в белье

Бывшие участники шоу «Дом-2» даже после ухода с проекта не прекращают свое собственное реалити, ведя микроблоги и прочие социальные сети. Также и Нелли Ермолаева. Наилучший способ привлечь внимание к своей публикации, как доказали бывшие «домочадцы», это откровенное фото. Беременная Ермолаева поделилась именно таким снимком.

«Сейчас хочу рассказать вам и про полезную игрушку, и одновременно умный девайс. Поэтому, как можно скорее сохраняйте себе этот пост. Уже давно наслышана про этого волшебного медвежонка, как и многие мои подруги, решила с ним подружиться», - утверждает Ермолаева. Она рассказала о том, что показанный на фото медвежонок включает сердцебиение мамы, так называемый «розовый шум». Дети слышат его в утробе. Ребенок в этот момент тут же успокаивается и засыпает под урчание медвежонка.

Поклонники, однако, не сильно обратили внимание на умную игрушку, а тут же начали обсуждать внешность Ермолаевой и то, насколько сексуальной ей удается оставаться даже, будучи беременной. Некоторые подписчики и вовсе заявили, что именно в момент беременности раскрывается истинная сексуальность женской натуры.

Николай Офицеров