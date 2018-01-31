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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Беременная Нелли Ермолаева опубликовала откровенное фото в белье

Беременная Нелли Ермолаева опубликовала откровенное фото в белье

Сегодня, 13:08
Бывшие участники шоу «Дом-2» даже после ухода с проекта не прекращают свое собственное реалити, ведя микроблоги и прочие социальные сети. Также и Нелли Ермолаева. Наилучший способ привлечь внимание к своей публикации, как доказали бывшие «домочадцы», это откровенное фото. Беременная Ермолаева поделилась именно таким снимком.
 

Беременная Нелли Ермолаева опубликовала откровенное фото в белье

 

«Сейчас хочу рассказать вам и про полезную игрушку, и одновременно умный девайс. Поэтому, как можно скорее сохраняйте себе этот пост. Уже давно наслышана про этого волшебного медвежонка, как и многие мои подруги, решила с ним подружиться», - утверждает Ермолаева. Она рассказала о том, что показанный на фото медвежонок включает сердцебиение мамы, так называемый «розовый шум». Дети слышат его в утробе. Ребенок в этот момент тут же успокаивается и засыпает под урчание медвежонка.
 

Беременная Нелли Ермолаева опубликовала откровенное фото в белье

 

Поклонники, однако, не сильно обратили внимание на умную игрушку, а тут же начали обсуждать внешность Ермолаевой и то, насколько сексуальной ей удается оставаться даже, будучи беременной. Некоторые подписчики и вовсе заявили, что именно в момент беременности раскрывается истинная сексуальность женской натуры.

Николай Офицеров
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