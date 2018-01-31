Актриса Елена Захарова просила Бога о втором ребенке

Российская актриса Елена Захарова молилась, дабы родить вторую дочь. Сейчас все свободное время она проводит с девочкой.

Никита Готский

В декабре Елена снова стала матерью, она родила дочь. О ее беременности данные впервые прозвучали летом, но положение кинозвезды подтвердилось только осенью. Кто отец ребенка Захарова скрывает.Ранее она пережила страшную беду. В 2011 году ее маленькая дочь умерла от инфекции. После этой трагедии актриса разошлась со своим гражданским супругом. Ей было сложно пережить смерть дочери, но Захарова верила, что она еще сможет познать радость материнства.В трудное время ее поддерживали родственники и вера. Елена посещала церковь и молила Бога о ребенке. В данное время она проводит время с девочкой и пока не может снова с головой окунуться в свою работу.