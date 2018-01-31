Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Сын Юрия Гальцева: Постоянно доказываю, что могу жить без алкоголя

Сын Юрия Гальцева: Постоянно доказываю, что могу жить без алкоголя

Сегодня, 12:50
Михаил Гальцев, являющийся сыном известного российского актёра Юрия Гальцева, заявил о том, что ранее он употреблял алкоголь, чтобы раскрепоститься, а позднее всё это вылилось в серьёзную зависимость. По словам Михаила, отныне он доказывает, что может жить без алкоголя.

Сын Юрия Гальцева: Постоянно доказываю, что могу жить без алкоголя

 

Недавно в многочисленных СМИ была опубликована информация о визите известного юмориста Юрия Гальцева в центр адаптации для наркозависимых пациентов, где в качестве волонтёра работает его сын Михаил. Директор реабилитационного центра заявил, что Михаил успешно справился с лечением от зависимости, а теперь решил посвятить свою жизнь помощи зависимым людям, делясь своим опытом. Сам Михаил заявил о том, что никогда не испытывал никаких комплексов по поводу славы своего отца, которая вызывала у него только гордость.

 

Также Михаил Гальцев заметил, что не смотря на постоянное отсутствие отца, он его очень любит, а его мать говорила о нём лишь самые тёплые слова. Сын Гальцева заметил, что благодаря реабилитации он научился раскрепощаться и радоваться жизни без спиртного и наркотиков.
Александр Вест
Новости по теме
Сын Юрия Гальцева оказался наркоманом
Сын Юрия Гальцева оказался наркоманом

Довольно популярный юморист Юрий Гальцев посетил центр реабилитации для наркозависимых в Курганской области, где в качестве волонтёра работает его сын Михаил.

Юрий Гальцев прокомментировал слухи о своем романе с молодой актрисой
Юрий Гальцев прокомментировал слухи о своем романе с молодой актрисой

Юрий Гальцев впервые прокомментировал информацию о его возможных отношениях с 24-летней коллегой. Артисту приписывают роман с Марией Насыровой.

55-летний Юрий Гальцев впервые показал свою 24-летнюю возлюбленную
55-летний Юрий Гальцев впервые показал свою 24-летнюю возлюбленную

55-летний Юрий Гальцев впервые показал свою 24-летнюю возлюбленную Марию Насырову. Пара встречается около полугода.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости