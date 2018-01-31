Сын Юрия Гальцева: Постоянно доказываю, что могу жить без алкоголя

Михаил Гальцев, являющийся сыном известного российского актёра Юрия Гальцева, заявил о том, что ранее он употреблял алкоголь, чтобы раскрепоститься, а позднее всё это вылилось в серьёзную зависимость. По словам Михаила, отныне он доказывает, что может жить без алкоголя.

Недавно в многочисленных СМИ была опубликована информация о визите известного юмориста Юрия Гальцева в центр адаптации для наркозависимых пациентов, где в качестве волонтёра работает его сын Михаил. Директор реабилитационного центра заявил, что Михаил успешно справился с лечением от зависимости, а теперь решил посвятить свою жизнь помощи зависимым людям, делясь своим опытом. Сам Михаил заявил о том, что никогда не испытывал никаких комплексов по поводу славы своего отца, которая вызывала у него только гордость.

Александр Вест

Также Михаил Гальцев заметил, что не смотря на постоянное отсутствие отца, он его очень любит, а его мать говорила о нём лишь самые тёплые слова. Сын Гальцева заметил, что благодаря реабилитации он научился раскрепощаться и радоваться жизни без спиртного и наркотиков.