Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Налегла на сладкое: Ким Кардашьян стремительно набирает вес

Налегла на сладкое: Ким Кардашьян стремительно набирает вес

Сегодня, 12:29
Известная американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на днях шокировала своих поклонников сильным аппетитом. Пользователи Сети предположили, что знаменитость бросила диету и стала активно налегать на сладкое.

Налегла на сладкое: Ким Кардашьян стремительно набирает вес

 

Одна из самых ярких участниц семейного реалити-проекта «Keeping Up with the Kardashians» Ким Кардашьян не на шутку удивила своих поклонников. Недавно в Сети девушка разместила новый снимок, где она в коротком облегающем белом платье налегает на кусок торта. Фанаты предположили, что Ким решила увеличить свои знаменитый ягодицы до ещё больших размеров, но только уже естественным путем.

Другие связали такую тягу Ким к сладкому из-за рождения дочери Чикаго, которая появилась на свет благодаря услугам суррогатной матери. Сама Ким комментировать снимок не стала, а многие поклонники уже отметили увеличение веса знаменитости.
Светлана Славянская
Новости по теме
Ким Кардашьян показалась без нижнего белья на улицах Нью-Йорка
Ким Кардашьян показалась без нижнего белья на улицах Нью-Йорка

Звезда реалити-шоу "Танцы со звездами" и "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян в очередной раз удивила своих поклонников. 35-летняя модель вышла на улицы

Лицо Ким Кардашьян изменилось до неузнаваемости после родов
Лицо Ким Кардашьян изменилось до неузнаваемости после родов

Впервые после рождения второго ребенка светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свое лицо в социальных сетях. Но опубликованная в Instagram

Ким Кардашьян опубликовала новый снимок со свадьбы
Ким Кардашьян опубликовала новый снимок со свадьбы

Знаменитая звезда телевизионных реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала в социальной сети новый снимок со своей свадьбы, на котором запечатлена вся семья в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости