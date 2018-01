Налегла на сладкое: Ким Кардашьян стремительно набирает вес

Известная американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на днях шокировала своих поклонников сильным аппетитом. Пользователи Сети предположили, что знаменитость бросила диету и стала активно налегать на сладкое.

Светлана Славянская

Одна из самых ярких участниц семейного реалити-проекта «Keeping Up with the Kardashians» Ким Кардашьян не на шутку удивила своих поклонников. Недавно в Сети девушка разместила новый снимок, где она в коротком облегающем белом платье налегает на кусок торта. Фанаты предположили, что Ким решила увеличить свои знаменитый ягодицы до ещё больших размеров, но только уже естественным путем.Другие связали такую тягу Ким к сладкому из-за рождения дочери Чикаго, которая появилась на свет благодаря услугам суррогатной матери. Сама Ким комментировать снимок не стала, а многие поклонники уже отметили увеличение веса знаменитости.