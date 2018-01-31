Налегла на сладкое: Ким Кардашьян стремительно набирает вес

Одна из самых ярких участниц семейного реалити-проекта «Keeping Up with the Kardashians» Ким Кардашьян не на шутку удивила своих поклонников. Недавно в Сети девушка разместила новый снимок, где она в коротком облегающем белом платье налегает на кусок торта. Фанаты предположили, что Ким решила увеличить свои знаменитый ягодицы до ещё больших размеров, но только уже естественным путем.
Другие связали такую тягу Ким к сладкому из-за рождения дочери Чикаго, которая появилась на свет благодаря услугам суррогатной матери. Сама Ким комментировать снимок не стала, а многие поклонники уже отметили увеличение веса знаменитости.