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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Наталья Рудова показала грудь без белья

Наталья Рудова показала грудь без белья

Сегодня, 12:44
Отечественная актриса Наталья Рудова уже давно сделала себе на просторах социальных сетей образ такой себе секс-бомбы, что она не стесняется регулярно доказывать: то полуголой на фото появится, то примерит на себя сексуальный образ суперзлодейки Харли Квин. Недавно же она решила не мудрить лукаво, а лишь сфотографировалась без нижнего белья в облегающем платье.
 

Наталья Рудова показала грудь без белья

 

Находилась Рудова в этот момент в каком-то пляже, вероятнее всего, на веранде виллы. Она залезла на самый ее краешек, задумчиво прикрыла глаза и сделала вид, будто собирается прыгать. В комментариях она прямо обратилась к подписчикам на английском: «Помни, если я прыгаю, ты тоже».
 

Наталья Рудова показала грудь без белья

 

Подписчики тут же начали восторгаться внешностью Рудовой, а некоторые с намеком спрашивали, холодно ли на улице, что внимательные зрители поняли сразу, внимательно посмотрев на фото. Сама же Наталья на подобные провокационные комментарии публики решила не отвечать, по всей видимости, согласившись с их мнением.

Николай Офицеров
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