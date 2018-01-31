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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | «Секс» в колготках в сетку. Образ Бузовой обозвали «выходным в борделе»

«Секс» в колготках в сетку. Образ Бузовой обозвали «выходным в борделе»

Сегодня, 12:19
Певица, телеведущая и модель не только создает продукт на отечественном ТВ, но и активно занимается продвижением своего бренда одежды. Ольга Бузова совместно со своей младшей сестрой Анной не против прорекламировать образы, за которые они берут деньги у клиентов. Однако последнее время образ певицы все чаще критикуется со стороны общественности. На этот раз предметом жарких споров оказались колготы в сетку госпожи Бузовой. И пока одни начали активно обсуждать представительницу отечественного шоу-бизнеса, как «колхозницу», другие напротив отметили излишнюю интимность в ее образах. «Как афроамериканка, и кстати очки не очень вам идут особенно под цвет такой кожи», «Секс», «Да и обязательно колготки в крупную сетку надо..... наряд можно назвать «выходной в борделе», - прокомментировали снимок пользователи сети.

«Секс» в колготках в сетку. Образ Бузовой обозвали «выходным в борделе»

 

Хотя ради справедливости стоит отметить, что образ Бузовой в колготках в сетку не единственный, который «попал под раздачу» критиков. Ранее в сети певица опубликовала снимок, на котором предстала в нижнем белье. Более того, в таком внешнем виде артистка намерена была выступать на сцене, о чем сообщила своим подписчикам в социальной сети: «Мы готовы. Казань, встречай». Вот только вместе с сексуальным образом госпожа Бузова зафиксировала на снимке поролон, который делает ее маленькую грудь более выразительной. «Поролон добавила, и все равно их нет», «Дааа... крестик с лифчиком сильно смотрится. Очень…», «А груди все ещё нет», - ответили певице пользователи сети.

И пока поклонники певицы пытаются поддержать кумира миллионов, критики устраивают настоящий словесный баттл за возможность найди очередной изъян у артистки. Сама же Бузова продолжает откровенничать со своими подписчиками. На этот раз певица начала публиковать информацию о своих секретах красоты. «Увлажняющий крем это настоящее спасение для кожи в период отопительного сезона, а также с моим плотным гастрольным графиком, мое личико всегда свежее и увлажненное», - написала Ольга Бузова в сети. Многие восхитились внешностью знаменитости и поблагодарили за возможность использовать секреты красоты их кумира.
Дыль Лилия
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