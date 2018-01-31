«Секс» в колготках в сетку. Образ Бузовой обозвали «выходным в борделе»

Хотя ради справедливости стоит отметить, что образ Бузовой в колготках в сетку не единственный, который «попал под раздачу» критиков. Ранее в сети певица опубликовала снимок, на котором предстала в нижнем белье. Более того, в таком внешнем виде артистка намерена была выступать на сцене, о чем сообщила своим подписчикам в социальной сети: «Мы готовы. Казань, встречай». Вот только вместе с сексуальным образом госпожа Бузова зафиксировала на снимке поролон, который делает ее маленькую грудь более выразительной. «Поролон добавила, и все равно их нет», «Дааа... крестик с лифчиком сильно смотрится. Очень…», «А груди все ещё нет», - ответили певице пользователи сети.
И пока поклонники певицы пытаются поддержать кумира миллионов, критики устраивают настоящий словесный баттл за возможность найди очередной изъян у артистки. Сама же Бузова продолжает откровенничать со своими подписчиками. На этот раз певица начала публиковать информацию о своих секретах красоты. «Увлажняющий крем это настоящее спасение для кожи в период отопительного сезона, а также с моим плотным гастрольным графиком, мое личико всегда свежее и увлажненное», - написала Ольга Бузова в сети. Многие восхитились внешностью знаменитости и поблагодарили за возможность использовать секреты красоты их кумира.