Саша Черно выступила с претензиями к телезрителям

Довольно популярная участница известного телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно на своей странице в Instagram обратилась к телезрителям, выразив свои претензии. Черно решила выяснить, почему многие телезрители не любят её.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Саши Черно появилась очередная запись, в которой девушка решила выразить все свои претензии, которые у неё накопились к многочисленным телезрителям данного проекта. Саша поинтересовалась, что именно раздражает зрителей в её персоне. Девушка заметила, что лишний вес – это её личное дело, которое не должно касаться никого из зрителей, а уж тем более не должно влиять на их отношение к ней. Также Черно заявила, что вся её жесткость в общении с другими участниками телестройки проявляется из-за её любви к правде и прямоте.Кроме того, Саша настояла на своей порядочности, рассказав, что начала половую жизнь лишь в 20 лет, и с тех пор придерживается строгих правил относительно своих сексуальных отношений. Заметим, некоторые пользователи в комментариях заявили, что многим зрителям просто не нравится её характер, с чем она не сможет ничего поделать.