Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В силу вступило решение о разводе Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

В силу вступило решение о разводе Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Сегодня, 11:44
Окончательное решение относительно бракоразводного процесса Виталины Цымбалюк-Романовской и известного отечественного актёра Армена Джигарханяна, принятое Кунцевским столичным судом, официально вступило в силу.

В силу вступило решение о разводе Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

 

Адвокат бывшей жены Армена Джигарханяна заявила о том, что судебное заседание, посвящённое нашумевшему бракоразводному процессу, прошло в закрытом режиме. Также адвокат добавила, что апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, а решение мирового судьи было принято оставить без каких-либо изменений. Стоит напомнить, что брак между Цымбалюк-Романовской и Джигарханяном, заключённый ещё два года назад, был расторгнут по требованию актёра.

Заметим, что после развода с Арменом, который стал предметом всеобщего обсуждения, Виталина приобрела небывалую популярность, обзаведясь многочисленными поклонниками, которые нередко просят у неё автографы, встречая своего кумира на улице.
Александр Вест
Новости по теме
Экс-супруга Джигарханяна рассказала об угрозе жизни
Экс-супруга Джигарханяна рассказала об угрозе жизни

Виталина Цымбалюк-Романовская, являющаяся экс-супругой выдающегося отечественного актёра Армена Джигарханяна, заявила о том, что в её адрес поступили угрозы от

Дело по экс-жене Джигарханяна засекретило следствие
Дело по экс-жене Джигарханяна засекретило следствие

Во время судебного заседания по делу бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк–Романовской выяснилось, что все материалы были засекречены следователем.

Шифрин о ситуации с Арменом Джигарханяном: Я не знаю большего позора
Шифрин о ситуации с Арменом Джигарханяном: Я не знаю большего позора

Известный российский артист Ефим Шифрин отозвался о шумихе, сложившейся вокруг популярного отечественного актёра Армена Джигарханяна и его бывшей жены Виталины

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости