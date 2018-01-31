В силу вступило решение о разводе Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Окончательное решение относительно бракоразводного процесса Виталины Цымбалюк-Романовской и известного отечественного актёра Армена Джигарханяна, принятое Кунцевским столичным судом, официально вступило в силу.

Александр Вест

Адвокат бывшей жены Армена Джигарханяна заявила о том, что судебное заседание, посвящённое нашумевшему бракоразводному процессу, прошло в закрытом режиме. Также адвокат добавила, что апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, а решение мирового судьи было принято оставить без каких-либо изменений. Стоит напомнить, что брак между Цымбалюк-Романовской и Джигарханяном, заключённый ещё два года назад, был расторгнут по требованию актёра.Заметим, что после развода с Арменом, который стал предметом всеобщего обсуждения, Виталина приобрела небывалую популярность, обзаведясь многочисленными поклонниками, которые нередко просят у неё автографы, встречая своего кумира на улице.