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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Супруга Маликова показала в Instagram снимок новорожденного сына

Супруга Маликова показала в Instagram снимок новорожденного сына

Сегодня, 11:33
Супруга российского певца и видеоблогера Дмитрия Маликова Елена поделилась трогательными кадрами первого фото семьи в обновленном составе. На снимке запечатлен новорожденный сын пары, который на свет появился благодаря суррогатной матери.
 

Супруга Маликова показала в Instagram снимок новорожденного сына

 

Елена Маликова на своей официальной страничке в Instagram поделилась фотографией, на которой запечатлена в страстном поцелуе с супругом Дмитрием. Между ними сидит 17-летняя дочь Стефания, которая держит на руках своего новорожденного брата. Лицо ребенка скрывает смайлик, однако пользователи и не надеялись так рано увидеть личико младенца.
 
"В семье я была единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда же мне исполнилось 20 лет, то внезапно ушла из жизни моя мама, следом папа. От ужаса случившегося меня смогла спасти лишь моя малютка, дочь Юля. Просто потому что она была. Все поменялось, когда я встретила Диму. Благодаря ему я обрела прекрасную семью. Он, его бабушки, родители, сестра, тети, племянник, а также наши чудесные дочь и сын" - рассказала свою историю Елена.
 

Супруга Маликова показала в Instagram снимок новорожденного сына

 

Супруга артиста сделала заключение о том, что семья это команда, которая постоянно нуждается в молодых игроках в ней, ведь от этого она становится значительно сильнее.

Николай Офицеров
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