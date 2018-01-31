Эмили Ратаковски выложила в Instagram фото в обнаженном виде

Знаменитая актриса Эмили Ратаковски выложила в социальную сеть Instagram свое фото, где она лежит в постели с оголенной грудью.

Эмили Ратаковски, знаменитая американская модель и актриса, выложила в социальную сеть Instagram свое утреннее фото. На снимке она лежит в постели, прикрыв немного рукой оголенную грудь. Эмили на фотографии без косметики и прически, что привело в восторг всех ее поклонников. Ее утренняя фотография с натуральным внешний видом за несколько часов набрала больше 1,5 млн лайков и комментариев. Поклонники пожелали звезде и дальше оставаться в такой прекрасной форме, и радовать их своими откровенными фото.





Пелагея Лебединская

Отметим, что на данный момент 26-летняя модель входит в топ-3 самых высокооплачиваемых моделей, также многие режиссеры Голливуда предлагают ей сниматься в своем кино.