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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Эмили Ратаковски выложила в Instagram фото в обнаженном виде

Эмили Ратаковски выложила в Instagram фото в обнаженном виде

Сегодня, 12:19
Знаменитая актриса Эмили Ратаковски выложила в социальную сеть Instagram свое фото, где она лежит в постели с оголенной грудью.

Эмили Ратаковски выложила в Instagram фото в обнаженном виде

 

Эмили Ратаковски, знаменитая американская модель и актриса, выложила в социальную сеть Instagram свое утреннее фото. На снимке она лежит в постели, прикрыв немного рукой оголенную грудь. Эмили на фотографии без косметики и прически, что привело в восторг всех ее поклонников. Ее утренняя фотография с натуральным внешний видом за несколько часов набрала больше 1,5 млн лайков и комментариев. Поклонники пожелали звезде и дальше оставаться в такой прекрасной форме, и радовать их своими откровенными фото.


 

 

Отметим, что на данный момент 26-летняя модель входит в топ-3 самых высокооплачиваемых моделей, также многие режиссеры Голливуда предлагают ей сниматься в своем кино.
Пелагея Лебединская
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