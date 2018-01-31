Голая Ким Кардашьян стала хитом в Instagram

Поклонники известной медийной личности Ким Кардашьян были вне себя от радости, обнаружив в Instagram её обнажённые фотографии. Фанаты были изумлены тем фактом, что известная модель отважилась загрузить в Сеть полностью обнажённые снимки.

В данный момент в сети микроблогов Instagram настоящим хитом стала фотография, на которой запечатлена Ким Кардашьян, демонстрирующая свою голую грудь. Данное фото собрало рекордное количество лайков, так как снимок успели оценить более 4,7 миллионов пользователей со всего мира. Заметим, к данной публикации на данный момент фанаты многодетной красавицы оставили около 190 тысяч комментариев. Стоит добавить, многие поклонники Кардашьян удивились тому факту, что мать троих детей нашла в себе мужество опубликовать подобные снимки на всеобщее обозрение.

Александр Вест

В комментариях некоторые пользователи стали порицать поведение Ким, ссылаясь на то, что её дети не будут в восторге, обнаружив подобные снимки своей матери в интернете. Однако, большинство фанатов всё же оставляют восторженные отзывы о неземной красоте модели.