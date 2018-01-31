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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Голая Ким Кардашьян стала хитом в Instagram

Голая Ким Кардашьян стала хитом в Instagram

Сегодня, 11:58
Поклонники известной медийной личности Ким Кардашьян были вне себя от радости, обнаружив в Instagram её обнажённые фотографии. Фанаты были изумлены тем фактом, что известная модель отважилась загрузить в Сеть полностью обнажённые снимки.

Голая Ким Кардашьян стала хитом в Instagram

 

В данный момент в сети микроблогов Instagram настоящим хитом стала фотография, на которой запечатлена Ким Кардашьян, демонстрирующая свою голую грудь. Данное фото собрало рекордное количество лайков, так как снимок успели оценить более 4,7 миллионов пользователей со всего мира. Заметим, к данной публикации на данный момент фанаты многодетной красавицы оставили около 190 тысяч комментариев. Стоит добавить, многие поклонники Кардашьян удивились тому факту, что мать троих детей нашла в себе мужество опубликовать подобные снимки на всеобщее обозрение.

Голая Ким Кардашьян стала хитом в Instagram

 

В комментариях некоторые пользователи стали порицать поведение Ким, ссылаясь на то, что её дети не будут в восторге, обнаружив подобные снимки своей матери в интернете. Однако, большинство фанатов всё же оставляют восторженные отзывы о неземной красоте модели.
Александр Вест
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