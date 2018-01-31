Мужчина переборщил с ботоксом в стремлении стать Мэрилин Монро

Гражданин Франции всерьёз задумался над идеей приобрести внешние черты, которые бы повысили его сходство с легендарной актрисой Мэрилин Монро. Не рассчитав дозу инъекций ботокса, француз изуродовал свои губы, став похожим не на актрису, а на мутанта.

Именитое издание The Mirror опубликовало историю официанта Тулона Сириля, проживающего во французском Тулоне. За операцию по внедрению в свои губы ботокса Сириль заплатил более 400 тысяч рублей (5 тысяч фунтов стерлингов). Заметим, не смотря на ужасающий внешний вид, о котором французу твердят все окружающие его люди, мужчина регулярно повторяет дорогостоящие процедуры для поддержания своей «красоты».

Александр Вест

Помимо операций, француз активно использует все доступные средства, чтобы увеличить визуальный объём своих губ, публикую многочисленные фотографии своего лица в разнообразных социальных сетях. Эксперты уже начали бить тревогу, заявляя о том, что многие фанаты, стремящиеся заполучить внешность своих кумиров, злоупотребляют использованием ботокса.