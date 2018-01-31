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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Скончался знаменитый актер Марк Саллинг

Скончался знаменитый актер Марк Саллинг

Сегодня, 12:11
Марк Саллинг, который снялся в сериале «Хор», был обнаружен возле бейсбольного поля умершим. По данным расследования полицейских, это скорей всего самоубийство.

Скончался знаменитый актер Марк Саллинг

 

В Лос-Анжелесе было обнаружено вблизи бейсбольного поля мертвое тело актера Марка Саллинга. Предположительно смерть была не насильственной. По данным расследования, причиной для такого поступка, скорей всего, стало обвинение в хранении актером детской порнографии. Ранее у Марка дома изъяли более 50 000 фотографий с детским порно, позже он признал свою вину. Звезде грозило от 4 до 7 лет тюремного срока, вердикт суд должен был вынестись в марте, а до тех пор он находился на подписке о не выезде.

Напомним, что знаменитость актеру Марку Саллингу принесла роль в кинокартине «Дети кукурузы 4: Сбор урожая» в 1996 году. Однако огромнейшую славу он получил в 2009, когда снялся в роли Ноа Пакермана в известном во всем мире сериале «Хор».
Пелагея Лебединская
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