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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Ольга Бузова прокомментировала бракосочетание своего экс-мужа

Ольга Бузова прокомментировала бракосочетание своего экс-мужа

Сегодня, 12:05
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов в одном из столичных отелей отпраздновал пышную свадьбу. Бузова высказала свое резкое мнение по поводу этого мероприятия.

Ольга Бузова прокомментировала бракосочетание своего экс-мужа

 

9 января 2018 года Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко вступили в узы брака, а сам праздник бракосочетания отметили лишь 29 января. Их пышная свадьба состоялась в пятизвездочном отеле «The Ritz-Carlton» в центре Москвы недалеко от Красной площади. Однако бывшую жену Дмитрия Ольгу Бузову это событие не привело в восторг, она прокомментировала некоторые их фотографии очень резким комментарием. В социальной сети Instagram Бузова написала: "Над ними ржет вся страна, и даже их гости, типо друзья, и артисты». Также поклонники проекта «Дом-2» отозвались об этой свадьбе, что она обречена на провал.

Напомним, что Ольга Бузова была второй женой Дмитрия Тарасова. Их брак продлился всего лишь четыре года, после чего они расстались.
Пелагея Лебединская
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