Ольга Бузова прокомментировала бракосочетание своего экс-мужа

Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов в одном из столичных отелей отпраздновал пышную свадьбу. Бузова высказала свое резкое мнение по поводу этого мероприятия.

Пелагея Лебединская

9 января 2018 года Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко вступили в узы брака, а сам праздник бракосочетания отметили лишь 29 января. Их пышная свадьба состоялась в пятизвездочном отеле «The Ritz-Carlton» в центре Москвы недалеко от Красной площади. Однако бывшую жену Дмитрия Ольгу Бузову это событие не привело в восторг, она прокомментировала некоторые их фотографии очень резким комментарием. В социальной сети Instagram Бузова написала: "Над ними ржет вся страна, и даже их гости, типо друзья, и артисты». Также поклонники проекта «Дом-2» отозвались об этой свадьбе, что она обречена на провал.Напомним, что Ольга Бузова была второй женой Дмитрия Тарасова. Их брак продлился всего лишь четыре года, после чего они расстались.