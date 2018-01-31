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| | Изнасилование и проституция. Эмбер Роуз лишилась своей большой груди из-за феминизма

Изнасилование и проституция. Эмбер Роуз лишилась своей большой груди из-за феминизма

Сегодня, 00:03
Эмбер Роуз по совместительству является актрисой, художницей и бывшей возлюбленной Канье Уэста, она также отстаивает определенные направления феминистического характера. На этот раз Эмбер удивила и даже шокировала своих поклонников, сделав пластическую операцию, после которой ее грудь вместо 8-го размера стала значительно меньше. Теперь девушка покупает бюстгальтеры формата D. Фанаты, конечно, погоревали, но деваться некуда - раз Эмбер так решила, значит на то были достаточно весомые причины. Сама же модель мотивировала свой поступок желанием ощутить свободу.

Изнасилование и проституция. Эмбер Роуз лишилась своей большой груди из-за феминизма

 

Что конкретно она подразумевала под словом «свобода», многие пока не поняли. Либо это возможность носить, наконец, ту одежду, о которой Эмбер так давно мечтала, но не могла себе позволить из-за слишком большой груди, либо, все-таки, борьбу за права женщин, которой она серьезно занимается уже третий год. Кстати, многим феминисткам тоже достается от Эмбер, она не признает многие утверждения яростных сторонниц "прав женщин", например, отрицания собственной сексуальности, отношения к женской груди, как чему-то почти несуществующему.

В отличие от многих заядлых феминисток, Эмбер вызывающе привлекательна, она чтит гигиену, пользуется косметикой и парфюмами. Но зато она обращает больше внимания на борьбу с общественным порицанием многих выражений человеческой сексуальности, попираемых откровенно ханжеским отношением.

Она выступает против причисления девушек к числу проституток уже за одно то, что они одеты не так, как это устраивает окружающих, против беспочвенных обвинений, оскорбляющих личность за собственную точку зрения на то, как должна выглядеть девушка, с кем встречаться и во сколько приходить домой. Эмбер Роуз категорически против отношения к изнасилованным девушкам, не как к жертвам, а как к виновницам случившегося, спровоцировавшим ситуацию.

Модель считает, что осуждать кого-то за поступки, не выходящие за рамки закона, но ставящие мораль в некий тупик, могут только глубоко несчастные, трусливые и даже завистливые люди. А те, кто по-настоящему счастлив, относятся вполне толерантно и к другим, и ко всему, что их окружает, они словно наполняют мир оптимизмом.

Поэтому когда полную позитива и крайне довольную свои внешним видом Эмбер, вышедшую из дома после операции по уменьшению бюста, застукали папарации, девушка нимало не смутилась, что выглядит она совсем не «по-звездному» - в домашних тапочках, спортивных штанах и футболке. А в это время ее поклонники продолжают оценивать ее старые фотографии, на которых она еще с грудью умопомрачительного размера.
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