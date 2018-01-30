Амбер Роуз решилась изменить 8-ой размер груди на 4-ый

Амбер Роуз, которая в Америке известна, как фотомодель, актриса, а также как бывшая любовь известного рэпера Кэнье Уэста уменьшила свой 8-ой размер груди до 4-го.

34-летняя звезда уже намекала своим поклонникам в Instagram, что хочет уменьшить свою грудь. Всё-таки ей удалось сломать систему и пойти на такую серьезную операцию. Теперь девушка может носить более привычный для общества размер бюстгальтера.

До операции Амбер Роуз невозможно было увидеть без яркого макияжа и тонны косметики. Совсем недавно она «засветилась» в обычном наряде, на ней был чёрный топик, спортивные штаны и тапочки.Фотомодель не жалеет о проделанной операции и очень часто радует пользователей Instagram своими новыми фотографиями. Большинство поклонников относятся к изменению положительно, а некоторые теперь будут скучать по старому образу звезды.