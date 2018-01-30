Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Амбер Роуз решилась изменить 8-ой размер груди на 4-ый

Амбер Роуз решилась изменить 8-ой размер груди на 4-ый

Вчера, 23:09
Амбер Роуз, которая в Америке известна, как фотомодель, актриса, а также как бывшая любовь известного рэпера Кэнье Уэста уменьшила свой 8-ой размер груди до 4-го.

Амбер Роуз решилась изменить 8-ой размер груди на 4-ый

 

34-летняя звезда уже намекала своим поклонникам в Instagram, что хочет уменьшить свою грудь. Всё-таки ей удалось сломать систему и пойти на такую серьезную операцию. Теперь девушка может носить более привычный для общества размер бюстгальтера.

Амбер Роуз решилась изменить 8-ой размер груди на 4-ый

 

До операции Амбер Роуз невозможно было увидеть без яркого макияжа и тонны косметики. Совсем недавно она «засветилась» в обычном наряде, на ней был чёрный топик, спортивные штаны и тапочки.

Фотомодель не жалеет о проделанной операции и очень часто радует пользователей Instagram своими новыми фотографиями. Большинство поклонников относятся к изменению положительно, а некоторые теперь будут скучать по старому образу звезды.
Новости по теме
Модель Эмбер Роуз сделает операцию по уменьшению груди
Модель Эмбер Роуз сделает операцию по уменьшению груди

Из-за постоянного дискомфорта и тревожащих её болей в области спины весьма популярная актриса по имени Эмбер Роуз сделает операцию, которая уменьшит размер её

Деми Роуз отпраздновала рекорд в Instagram голым фото
Деми Роуз отпраздновала рекорд в Instagram голым фото

Фотомодель Деми Роуз решила отметить рекорд в Instagram очередным пикантным фотоснимком. Число фолловеров 22-летней британки перевалило за 6 миллионов, что и

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста возбудила фанатов эротической мимикой
Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста возбудила фанатов эротической мимикой

Эмбер Роуз, ранее бывшая возлюбленной рэпера Канье Уэста, обнародовала у себя в Instagram откровенный видеоролик. Этот материал по-настоящему взбудоражил ее

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости