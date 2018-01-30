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| | Виктория Боня показала в Instagram бразильский танец и голое тело

Виктория Боня показала в Instagram бразильский танец и голое тело

Вчера, 23:16
Российская ведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня продемонстрировала подписчикам своего Instagram видеозапись бразильского танца в своем исполнении. Также звезда выложила в открытый доступ фото своего обнаженного тела в одном банном полотенце.

Виктория Боня показала в Instagram бразильский танец и голое тело

 

Известная российская актриса, модель, а также теле- и радиоведущая Виктория Боня, чья карьера началась с участия в «Доме-2» удивила подписчиков своего Instagram бразильским танцем с характерными движениями откровенного характера. В подписи к видео со своим танцем Боня написала несколько строк на английском, которые озвучила и во время танца: «Это моя любимая песня! Заставляет меня хотеть танцевать день напролет! Думаю, моя душа в Бразилии».

Ниже под записью на английском было и русское пояснение, где телеведущая восхищалась латиноамериканскими танцами. Они, по ее мнению, делают танцующих более «живыми» и энергичными. В конце экс-участница «Дома-2» заключила, что танец это и есть жизнь.

От внимания пользователей не ускользнуло то, как во время танца Виктория Боня специально пыталась стянуть свои джинсы так, чтобы больше были видна верхняя часть ягодиц. Между тем, наряд знаменитости и без того не отличался скоромностью – джинсы с низкой талией и открытый живот благодаря укороченному топу.

Ранее также в своем профиле в Instagram звезда опубликовала фото в одном полотенце. Геотег, прикрепленный к изображению, сообщал, что Боня находится в Париже (Франция).
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