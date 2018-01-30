Виктория Боня показала в Instagram бразильский танец и голое тело

Российская ведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня продемонстрировала подписчикам своего Instagram видеозапись бразильского танца в своем исполнении. Также звезда выложила в открытый доступ фото своего обнаженного тела в одном банном полотенце.

Известная российская актриса, модель, а также теле- и радиоведущая Виктория Боня, чья карьера началась с участия в «Доме-2» удивила подписчиков своего Instagram бразильским танцем с характерными движениями откровенного характера. В подписи к видео со своим танцем Боня написала несколько строк на английском, которые озвучила и во время танца: «Это моя любимая песня! Заставляет меня хотеть танцевать день напролет! Думаю, моя душа в Бразилии».Ниже под записью на английском было и русское пояснение, где телеведущая восхищалась латиноамериканскими танцами. Они, по ее мнению, делают танцующих более «живыми» и энергичными. В конце экс-участница «Дома-2» заключила, что танец это и есть жизнь.От внимания пользователей не ускользнуло то, как во время танца Виктория Боня специально пыталась стянуть свои джинсы так, чтобы больше были видна верхняя часть ягодиц. Между тем, наряд знаменитости и без того не отличался скоромностью – джинсы с низкой талией и открытый живот благодаря укороченному топу.Ранее также в своем профиле в Instagram звезда опубликовала фото в одном полотенце. Геотег, прикрепленный к изображению, сообщал, что Боня находится в Париже (Франция).