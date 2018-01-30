Дождались: Влад Соколовский и Рита Дакота показали лицо дочери

23 октября Влад Соколовский и Рита Дакота стали родителями, но показывать своего ребёнка категорически отказывались. 30 января на YouTube-канале ребята показали своего ребёнка в новом выпуске очередного блога.

Рита Дакота родила девочку. Семья решила назвать её Мия. Родители два дня скрывали факт появления на свет младенца. Как считает Рита: счастье должно быть тихим, без общественного шума и сплетен. Когда пара нормализовала свой эмоциональный порог, они как обычно сняли очередной ролик для YouTube, где и поделились самой радостной новостью в своей жизни. Буквально за день видео набрало 300 000 просмотров. Целых три месяца Влад Соколовский и Рита Дакота скрывали внешность дочери.

И вот 30 января парочка опубликовала лицо Мии. Добавив видео, которое идёт 39:25, семейная пара оставила самое интересное «на десерт», дочку показали аж в конце и решили узнать у зрителей: «На кого же всё-таки похож ребёнок?». Родители не скрывают: ребёнок для них, как новое испытание, но в хорошем смысле этого слова. На протяжении всех трех месяцев Влад Соколовский и Рита Дакота пытались жить тем же темпом жизни, что и ранее, только немного изменили подход к некоторым моментам. Также пара не переставала радовать своих поклонников - они не прекратили снимать видео для своего блога.

Молодые родители теперь знают, какого это воспитывать малыша. Это не так просто, как думали звёзды.Можно отметить авантюризм пары. Через малый промежуток времени семья решила поехать на Бали. Поездка с Мией была крайне сложной. Ребёнку нужен тщательный уход, поэтому с собой Владу и Рите пришлось взять больше вещей и принадлежностей для девочки, чем для себя.Самой страшной манипуляцией для супругов – это стричь ногти младенцу. Звёзды опасаются данного действия, но как ни крути делать процедуру нужно. Пара на «камень-ножницы-бумага» спорят, кто будет стричь ногти Мие.