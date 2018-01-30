Дима Билан показал бороду с проседью

Российский певец Дима Билан продемонстрировал седую бороду. Артист с измененным внешним видом опубликовал фото в Instagram.

Никита Готский

Ранее Билана часто спрашивали о его здоровье, и певец рассказывал общественности, что на его позвоночнике врачи обнаружили ряд грыж. В настоящее время Дима выступает на сцене, радует фанатов новыми песнями и зажигательными танцами. На днях он отправился на отдых в жаркую страну, откуда публикует изображения, показывая свой отпуск.На одном из кадров можно увидеть, что Билан отрастил бороду, где несложно заметить седые волоски. Многие подписчики отметили, что борода старит певца, порекомендовав тому избавиться от нее, так как она, к тому же, придает артисту болезненный вид. Сам исполнитель пока никак не прокомментировал такие советы от неравнодушных людей, переживающих за певца.Также Дима вспомнил, что уже прошло 12 лет с выхода его песни «Это была любовь». Съемки клипа проходили в Марокко, а в ролике также участвовала одна из бывших девушек музыканта Елена Кулецкая.