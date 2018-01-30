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| | Секрет Федора Бондарчука и его спутницы раскрыт: Паулина Андреева беременна?

Секрет Федора Бондарчука и его спутницы раскрыт: Паулина Андреева беременна?

Вчера, 21:40
И все же Федор Бондарчук и Паулина Андреева не до конца были откровенны со своими поклонниками. Не так давно удалось выяснить, что 50-летний Федор, как и 29-летняя Паулина вовсе и не безразличны к публикациям личных фото в социальных сетях. Подобное утверждение опроверг сам режиссер, который в интервью одному из изданий сознался, что все-таки ведет тайный блог в соцсетях. Хотя ранее заверял в отсутствии личного аккаунта.

Секрет Федора Бондарчука и его спутницы раскрыт: Паулина Андреева беременна?

 

В то же время его новая спутница жизни на своей официальной страничке имеет лишь несколько публикаций. Она в частности отмечает, что очевидно, уже выросла из того периода времени, когда всех так и тянет повисеть в социальных сетях, выбрать наиболее удачное для выкладки фото. Паулина созналась, что ей в данное время больше по душе пребывать в естественной роли хранительницы домашнего очага. И одновременно кайфовать от своей ежедневной деятельности на театральных подмостках и под пристальным взором кинообъектива.

Но Федор Бондарчук не так давно раскрыл все карты, открыто сознавшись, что все-таки они раньше водили всех за нос, так как на самом деле вовсе не пренебрегали социальными сетями. Так у режиссера есть персональная страничка в социальных сетях, но правда с закрытым профилем, который имеют возможность видеть и заходить в него лишь близкие ему и родные люди.

Всего лишь две публикации удалось обнаружить на страничке Паулины Андреевой, на одной из них в черно-белом варианте выложен снимок актрисы с режиссером, которому она что-то шепчет на ухо. Это фото набрало около 24 тысяч лайков, и было сопровождено почти полутысячей комментариев, среди которых были как позитивные, так и довольно нелицеприятные, на них мы не будем заострять внимание. А кое-кому даже показалось, что Андреева в положении, и они были не одиноки в своем предположении, намекая на закруглившийся животик актрисы.

"Жалко, что периоды иногда короткие. Фёдор и Паулина классная пара! Бесконечного вам периода!", "Правильно Бондарчук поступил, что выбрал Паулину, ибо лучшему мужику достойную девушку, а она сейчас и впрямь лучшая", - вот такими комментариями была сопровождена эта фотография пары.
Януш Серпнень
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