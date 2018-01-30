Анна Семенович страдает от морозов в столице

Анна Семенович только вернулась с остова Бали, как тут же её одолела аллергия, о которой она рассказала в прямом эфире своей социальной страницы в Instagram.

Температура в России падает ниже и ниже, вместе с тем все чаще люди обращаются в больницы, вот и Анна пополнила ряды заболевших этой зимой. Только, как сама определила Семенович, она страдает от аллергии. Вокруг глаз российской звезды сейчас сыпь, а сами глаза слезятся. Она определила, что это всё-таки аллергия, после того как приняла антигистаминные препараты, которые смогли снять симптомы аллергической реакции её организма.Во время прямого эфира подписчики массово начали отправлять Анне сообщения с советами, как ей избавиться от заболевания.Теперь Семенович нуждается в консультации с доктором и в неотложном лечении, ведь такого рода болезнь нужно срочно лечить, так как она может в любой момент усугубиться.