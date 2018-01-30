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| | Анна Семенович страдает от морозов в столице

Анна Семенович страдает от морозов в столице

Вчера, 21:12
Анна Семенович только вернулась с остова Бали, как тут же её одолела аллергия, о которой она рассказала в прямом эфире своей социальной страницы в Instagram.

Анна Семенович страдает от морозов в столице

 

Температура в России падает ниже и ниже, вместе с тем все чаще люди обращаются в больницы, вот и Анна пополнила ряды заболевших этой зимой. Только, как сама определила Семенович, она страдает от аллергии. Вокруг глаз российской звезды сейчас сыпь, а сами глаза слезятся. Она определила, что это всё-таки аллергия, после того как приняла антигистаминные препараты, которые смогли снять симптомы аллергической реакции её организма.

Во время прямого эфира подписчики массово начали отправлять Анне сообщения с советами, как ей избавиться от заболевания.

Теперь Семенович нуждается в консультации с доктором и в неотложном лечении, ведь такого рода болезнь нужно срочно лечить, так как она может в любой момент усугубиться.
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