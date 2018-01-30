Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Гримерка Кремлевского дворца готовится к возвращению Аллы Борисовны

Гримерка Кремлевского дворца готовится к возвращению Аллы Борисовны

Вчера, 21:06
Спустя девять лет Примадонна выступит на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Информацию, которая облетела Сеть, подтвердила директор Аллы Борисовны. Это знаменательное событие произойдет на вечере, посвященному 80-летию Ильи Рахмиэлевича. Певица и поэт имеют давнюю историю: в репертуаре Пугачевой более 40 композиций автора.

Гримерка Кремлевского дворца готовится к возвращению Аллы Борисовны

 

В 2015 году Примадонна и ее закадычный друг – Илья Резник – сильно повздорили. Конфликт возник после выпуска «Золотой коллекции» Аллы Борисовны: поэт решил, что певица ему явно недоплатила. На это прима отреагировала категорично и прекратила всяческое общение с ним. Уже в 2016 у Раймонда Паулса был юбилей. Илья Рахмиэлович воспользовался поводом. Проведя полчаса наедине, давние друзья примирились.

Последнее выступление Пугачевой на сцене Кремлевского дворца было в 2009: тогда певица попрощалась со зрителями, исполнив программу «Сны о любви». Еще не известно, кто из артистов примет участие в предстоящем «Юбилейном вернисаже», но любимая гримерка Примадонны уже готовится к ее приходу. Предположительно, после выступления Алла Борисовна проведет концертный тур.
Новости по теме
Резник впервые поделился деталями многолетней ссоры с Пугачевой
Резник впервые поделился деталями многолетней ссоры с Пугачевой

Илья Резник, известный отечественный поэт и артист, впервые поделился деталями многолетней ссоры с певицей Аллой Пугачевой. Об этом песенник рассказал во время

Жасмин показала фото сильно похудевшей Аллы Пугачевой
Жасмин показала фото сильно похудевшей Аллы Пугачевой

Ни для кого не секрет, что Алла Пугачева не зарегистрирована ни в одной социальной сети, все же, иногда ее снимки появляются в Instagram с помощью объективов

Лель: Я знаю, сколько стоит обучение в школе вокала Аллы Пугачевой
Лель: Я знаю, сколько стоит обучение в школе вокала Аллы Пугачевой

Популярная исполнительница Катя Лель рассказала, сколько стоит обучение в школе вокала Аллы Пугачевой. Учиться в музыкальном заведении Аллы Борисовны не только

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости