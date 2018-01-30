Гримерка Кремлевского дворца готовится к возвращению Аллы Борисовны

Спустя девять лет Примадонна выступит на сцене Государственного Кремлевского Дворца. Информацию, которая облетела Сеть, подтвердила директор Аллы Борисовны. Это знаменательное событие произойдет на вечере, посвященному 80-летию Ильи Рахмиэлевича. Певица и поэт имеют давнюю историю: в репертуаре Пугачевой более 40 композиций автора.

В 2015 году Примадонна и ее закадычный друг – Илья Резник – сильно повздорили. Конфликт возник после выпуска «Золотой коллекции» Аллы Борисовны: поэт решил, что певица ему явно недоплатила. На это прима отреагировала категорично и прекратила всяческое общение с ним. Уже в 2016 у Раймонда Паулса был юбилей. Илья Рахмиэлович воспользовался поводом. Проведя полчаса наедине, давние друзья примирились.Последнее выступление Пугачевой на сцене Кремлевского дворца было в 2009: тогда певица попрощалась со зрителями, исполнив программу «Сны о любви». Еще не известно, кто из артистов примет участие в предстоящем «Юбилейном вернисаже», но любимая гримерка Примадонны уже готовится к ее приходу. Предположительно, после выступления Алла Борисовна проведет концертный тур.