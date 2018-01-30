Том Харди сделал татуировку с именем Ди Каприо

Британский актер Том Харди «засветил» новую татуировку. На теле знаменитости появилась надпись «Лео знает все», посвященная Леонарду Ди Каприо. Татуировку Харди сделал из-за проигранного еще два года назад спора.

Виктория Озерова

Эндрю Калистерио, фотограф и бармен из Сакраменто, в личном микроблоге в Instagram поделился новой фотографией. Снимок сразу же привлек внимание СМИ, и не только потому что на нем запечатлен Том Харди. На фотографии видно, что на предплечье британской звезды появилась надпись Leo knows all. Новая татуировка с именем Ди Каприо просматривается и на других последних снимках актера.История данной надписи началась еще два года назад. Тогда Леонардо Ди Каприо предположил, что Тома Харди номинируют на «Оскар» за роль в фильме «Выживший», но британец не поверил другу. В итоге Харди все же стал кандидатом на премию и проиграл спор. По условиям пари победивший выбирал тату для проигравшего.